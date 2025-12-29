Wirtschaftskalender
Baker Hughes, Gesamtanzahl der Ölförderanlagen in den USA (Baker Hughes United States Total Rig Count)
|Mittel
|N/D
|
542
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Wie es der Name sagt gibt der Wert die Anzahl der Bohranlagen in den USA wider, den Baker Hughes seit 1944 immer am letzten Arbeitstag der Woche, in der Regel Freitags, um 12 Uhr veröffentlichen. Dieser Wert ist ein wichtiger Geschäftsbarometer für die Bohrindustrie für Öl- und Erdgas und ihrer Lieferanten. Wenn Bohranlagen aktiv sind, verbrauchen sie Produkte und Dienstleistungen der Service-Industrie für Öl und Gas. Aber, obwohl technische Entwicklungen die Effizienz der Bohranlagen steigern konnten, so dass trotz sinkender Anzahl nicht so einfach auf eine Schwäche dieses Industriezweiges geschlossen werden kann, gilt die aktive Bohrinselzählung vor allem in Verbindung mit anderen Kennzahlen weiterhin als ein führender Indikator für die Nachfrage nach Öl- und Gasprodukten.
Damit ist dieser Wert auch ein Indiz für den Zustand der US-Wirtschaft mit einer möglichen Auswirkung auf den USD.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Baker Hughes, Gesamtanzahl der Ölförderanlagen in den USA (Baker Hughes United States Total Rig Count)".
