Baker Hughes, Gesamtanzahl der Ölförderanlagen in den USA (Baker Hughes United States Total Rig Count)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Baker Hughes
Sektor:
Geschäft
Mittel
542
Letzte Veröffentlichung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
Wie es der Name sagt gibt der Wert die Anzahl der Bohranlagen in den USA wider, den Baker Hughes seit 1944 immer am letzten Arbeitstag der Woche, in der Regel Freitags, um 12 Uhr veröffentlichen. Dieser Wert ist ein wichtiger Geschäftsbarometer für die Bohrindustrie für Öl- und Erdgas und ihrer Lieferanten. Wenn Bohranlagen aktiv sind, verbrauchen sie Produkte und Dienstleistungen der Service-Industrie für Öl und Gas. Aber, obwohl technische Entwicklungen die Effizienz der Bohranlagen steigern konnten, so dass trotz sinkender Anzahl nicht so einfach auf eine Schwäche dieses Industriezweiges geschlossen werden kann, gilt die aktive Bohrinselzählung vor allem in Verbindung mit anderen Kennzahlen weiterhin als ein führender Indikator für die Nachfrage nach Öl- und Gasprodukten.

Damit ist dieser Wert auch ein Indiz für den Zustand der US-Wirtschaft mit einer möglichen Auswirkung auf den USD.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Baker Hughes, Gesamtanzahl der Ölförderanlagen in den USA (Baker Hughes United States Total Rig Count)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
26 Dez. 2025
N/D
542
19 Dez. 2025
542
548
12 Dez. 2025
548
549
5 Dez. 2025
549
544
26 Nov. 2025
544
554
21 Nov. 2025
554
549
14 Nov. 2025
549
548
7 Nov. 2025
548
546
31 Okt. 2025
546
550
24 Okt. 2025
550
548
17 Okt. 2025
548
547
10 Okt. 2025
547
549
3 Okt. 2025
549
549
26 Sept. 2025
549
542
19 Sept. 2025
542
539
12 Sept. 2025
539
537
5 Sept. 2025
537
536
29 Aug. 2025
536
538
22 Aug. 2025
538
539
15 Aug. 2025
539
539
8 Aug. 2025
539
540
1 Aug. 2025
540
542
25 Juli 2025
542
544
18 Juli 2025
544
537
11 Juli 2025
537
539
3 Juli 2025
539
547
27 Juni 2025
547
554
20 Juni 2025
554
555
13 Juni 2025
555
559
6 Juni 2025
559
563
30 Mai 2025
563
566
23 Mai 2025
566
576
16 Mai 2025
576
578
9 Mai 2025
578
584
2 Mai 2025
584
587
25 Apr. 2025
587
585
17 Apr. 2025
585
583
11 Apr. 2025
583
590
4 Apr. 2025
590
592
28 März 2025
592
593
21 März 2025
593
592
14 März 2025
592
592
7 März 2025
592
593
28 Feb. 2025
593
592
21 Feb. 2025
592
588
14 Feb. 2025
588
586
7 Feb. 2025
586
582
31 Jan. 2025
582
576
24 Jan. 2025
576
580
17 Jan. 2025
580
584
123456789
