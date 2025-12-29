Die gewerbliche Produktion m/m misst die Veränderung der Produktion von Unternehmen aller Produktionssektoren des Landes. Der Indikator spiegelt eine Veränderung der Gesamtwertschöpfung für Fertigwaren in dem betreffenden Monat im Vergleich zum Vormonat wider.

Die gewerbliche Produktion macht etwa 27% der norwegischen Gesamtproduktion aus. Sie umfasst die folgenden Sektoren:

Lebensmittel, Getränke und Tabak

raffiniertes Erdöl, chemische Produktion und Pharmazeutika

Maschinen und Ausrüstungen

gefertigte Metallprodukte

Schiffe, Boote und Ölplattformen

Computer und elektrische Ausrüstung, usw.

Der Produktionsindex ist Teil der Konjunkturstatistik, die berechnet wird, um die Situation der Wirtschaft des Landes zu überwachen. Darüber hinaus ist er Teil der vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung Norwegens und trägt somit zur Berechnung des BIP bei.

Der Index wird auf der Grundlage einer monatlichen Befragung von 1.600 Unternehmen berechnet, die vom norwegischen Zentralamt für Statistik durchgeführt wird. Die Erhebung ist obligatorisch. Unternehmen, die keine Daten liefern, können mit einer Geldstrafe belegt werden.

Der Produktionsindex ist einer der wichtigsten Indikatoren für kurzfristige Wirtschaftsstatistiken des Landes. Analysten verwenden ihn zur Bewertung früher Veränderungen in der wirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Prognose des norwegischen BIP.

Das Produktionswachstum deutet auf eine Expansion der nationalen Wirtschaft hin und wird daher als positiv für die Notierungen der norwegischen Krone angesehen.

Grafik der letzten Werte: