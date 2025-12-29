Der Neuseeländische Einfuhrpreisindex q/q stellt die Veränderungen der Preise von Waren und Dienstleistungen dar, die im gegebenen Quartal nach Neuseeland importiert wurden, im Vergleich zum vorherigen Quartal. Jede Kategorie von Waren oder Dienstleistungen, die für die Indexberechnung verwendet wird, erhält ein bestimmtes Gewicht. Das Wachstum der Importpreise ist ein Indikator für die Handelsaktivitäten und ein führender Indikator für die Verbraucherinflation.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Neuseeland Importpreisindex q/q (New Zealand Import Price Index q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.