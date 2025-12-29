Letras del Tesoro sind kurzfristige und diskontierte Schatzwechsel, die vom Generalsekretariat für die Finanz- und Finanzpolitik emittiert werden. Diese Schuldtitel haben eine Laufzeit von 3 bis 18 Monaten. Ein Anleger, der Schatzwechsel kauft, erhält bei Fälligkeit die Zinsen.

Letras del Tesoro haben die kürzeste Haftungsdauer im Vergleich zu anderen Arten von öffentlichen Schuldtiteln. Solche Schatzwechsel werden in der Regel für 3, 6, 12 und 18 Monate ausgestellt. Die Nominalwerte werden für mindestens 1.000 Euro oder ein Vielfaches davon ausgestellt. Diese Art von Schatzanweisungen werden am Kapitalmarkt gehandelt, da sie kurzfristige Natur sind. Staatsanleihen hingegen benötigen mehr Zeit für ein Geschäft, d.h. einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren. Die längste Fälligkeit ist die der staatlichen Obligationen: von zehn bis fünfzig Jahre.

Der Anleger kauft Staatsanleihen entsprechend ihrem Zweck. Es wird erwartet, dass die Schatzwechsel aufgrund ihrer Liquidität und ihrer relativ geringen Risiken in kurzer Zeit und zu niedrigen Kosten ein Finanzergebnis erzielen.

Aus Sicht des Landes, das Schatzwechsel ausgibt, nutzt der Staat die Märkte, um Geld zu erhalten, und übernimmt die Verpflichtung, diese mit den zuvor vereinbarten Gewinnmargen zurückzugeben. So werden der resultierende Betrag und die Zahlungsbedingungen im Voraus festgelegt.

Das Risiko solcher Wertpapiere ist deutlich geringer als bei privaten Emittenten. Dementsprechend ist das Rentabilitätsniveau von Schatzwechseln deutlich niedriger als das von privaten Titeln. Somit gelten Schatzwechsel als das am wenigsten riskante und zuverlässigste Instrument, um in kurzer Zeit ein Finanzergebnis zu erzielen.

Die Schatzwechsel Letras del Tesoro:

haben eher geringe Risiken

. haben eine geringe Verzinsung

. haben Sie eine kurze Laufzeit

. haben keine Coupons

Die Schatzwechsel werden mit einem Abschlag ausgegeben und unterscheiden sich von anderen Staatspapieren dadurch, dass sie Nullkupons haben. Das heißt, der Anleger erhält zum Zeitpunkt des Kaufs und am Ende der Rechnungslaufzeit keine Zinsen. Es ist jedoch möglich, den so genannten Nominalwert zu erhalten: Der Kaufpreis kann niedriger sein als der am Verfallsdatum erhaltene Betrag. Somit erhält der Käufer der Schatzwechsel die "erwartete Rendite", die der berechneten prozentualen Differenz zwischen dem Nominalwert und dem auf den Rechnungen bezahlten Preis entspricht.

Dieser Indikator zeigt den prozentualen Anstieg oder Rückgang der Rendite von Schatzwechseln an. Die berechnete Rendite kann den Staatsschuldenstand Spaniens widerspiegeln und somit kann ihr Anstieg oder Rückgang dem Wirtschaftswachstum oder der Verlangsamung vorausgehen.

Grafik der letzten Werte: