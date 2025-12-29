Die Änderung der Lagerbestände von Benzin der Energy Information Administration (EIA) zeigt, ob die Benzinvorräte in den US-Lagern in der vergangenen Woche gestiegen oder gesunken sind.

Der Indikator ist im Wochenbericht der Energy Information Administration des US-Energieministeriums enthalten.

Die UVP schließt diesen Bericht in den Weekly Petroleum Status Report (WPSR) zusammen mit anderen Informationen über Lieferungen, Lagerbestände und Preise für Rohöl und die wichtigsten Erdölprodukte ein. Es ist eine zuverlässige Quelle für aktuelle Informationen über die Energiewirtschaft, die von Herstellern, Presse, Politikern, Verbrauchern und Analysten sowie staatlichen und lokalen Behörden genutzt werden. Die Berichtsdaten beschreiben die Versorgung und Disposition von Rohöl und Erdölprodukten in den Vereinigten Staaten und großen US-Regionen.

Veränderungen in den Benzinbeständen charakterisieren die Nachfrage nach Rohöl. Die Nachfrage nach Benzin ist ein saisonal variabler Indikator. Zum Beispiel nimmt der Benzinverbrauch im Sommer zu, wenn die Leute anfangen, mit dem Auto zu fahren, so dass der Vorrat abnimmt. Eine Änderung der Benzinproduktion in den USA führt selten zu einer Volatilität der Kraftstoffpreise. Analysten interpretieren die Zahlen in der Regel zusammen mit anderen Ölmarktindikatoren von größerer Bedeutung.

