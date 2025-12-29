KalenderKategorien

CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen (CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
U.S. Commodity Futures Trading Commission
Sektor:
Markt
Mittel N/D
Der Wochenbericht der "Commodity Futures Trading Commission" (CFTC) über die nichtkommerziellen Nettopositionen von Nasdaq 100 spiegelt die Differenz der existierenden "Long-" und Short-" Nasdaq 100-Positionen (Spekulationen) nichtkommerzieller Händler. Die Daten entsprechen den Positionen, die hauptsächlich von Teilnehmern an den Terminmärkten der Börsen von Chicago und New York gehalten werden. Der Indikator ist also ein Nettovolumen an Longpositionen des Nasdaq 100 in den USA.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
16 Dez. 2025
N/D
9 Dez. 2025
N/D
2 Dez. 2025
N/D
25 Nov. 2025
N/D
18 Nov. 2025
N/D
10 Nov. 2025
N/D
4 Nov. 2025
N/D
28 Okt. 2025
N/D
21 Okt. 2025
N/D
14 Okt. 2025
N/D
7 Okt. 2025
N/D
30 Sept. 2025
N/D
23.4 K
23 Sept. 2025
23.4 K
17.8 K
16 Sept. 2025
17.8 K
25.5 K
9 Sept. 2025
25.5 K
15.4 K
2 Sept. 2025
15.4 K
36.1 K
26 Aug. 2025
36.1 K
33.8 K
19 Aug. 2025
33.8 K
42.3 K
12 Aug. 2025
42.3 K
33.8 K
5 Aug. 2025
33.8 K
35.0 K
29 Juli 2025
35.0 K
30.7 K
22 Juli 2025
30.7 K
34.9 K
15 Juli 2025
34.9 K
31.2 K
8 Juli 2025
31.2 K
27.1 K
1 Juli 2025
27.1 K
16.5 K
24 Juni 2025
16.5 K
15.7 K
17 Juni 2025
15.7 K
17.7 K
10 Juni 2025
17.7 K
14.7 K
3 Juni 2025
14.7 K
17.0 K
27 Mai 2025
17.0 K
14.5 K
20 Mai 2025
14.5 K
19.5 K
13 Mai 2025
19.5 K
32.8 K
6 Mai 2025
32.8 K
30.9 K
29 Apr. 2025
30.9 K
37.7 K
22 Apr. 2025
37.7 K
31.8 K
15 Apr. 2025
31.8 K
24.3 K
8 Apr. 2025
24.3 K
15.2 K
1 Apr. 2025
15.2 K
8.7 K
25 März 2025
8.7 K
23.0 K
18 März 2025
23.0 K
22.7 K
11 März 2025
22.7 K
21.8 K
4 März 2025
21.8 K
25.8 K
25 Feb. 2025
25.8 K
9.8 K
18 Feb. 2025
9.8 K
13.4 K
11 Feb. 2025
13.4 K
19.0 K
4 Feb. 2025
19.0 K
30.7 K
28 Jan. 2025
30.7 K
18.5 K
21 Jan. 2025
18.5 K
10.5 K
14 Jan. 2025
10.5 K
18.8 K
7 Jan. 2025
18.8 K
27.2 K
1234567
