Wirtschaftskalender
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen (CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions)
|Mittel
|N/D
|
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Wochenbericht der "Commodity Futures Trading Commission" (CFTC) über die nichtkommerziellen Nettopositionen von Nasdaq 100 spiegelt die Differenz der existierenden "Long-" und Short-" Nasdaq 100-Positionen (Spekulationen) nichtkommerzieller Händler. Die Daten entsprechen den Positionen, die hauptsächlich von Teilnehmern an den Terminmärkten der Börsen von Chicago und New York gehalten werden. Der Indikator ist also ein Nettovolumen an Longpositionen des Nasdaq 100 in den USA.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen (CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions)".
