Deutschland, Neuzulassungen m/m (Germany New Car Registrations m/m)

Land:
Deutschland
EUR, Euro
Quelle:
Kraftfahrtbundesamt (KBA) (Federal Motor Transport Authority (KBA))
Sektor:
Geschäft
Niedrig 0.2%
6.2%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
0.2%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Pkw-Neuzulassungen m/m spiegeln eine Veränderung der Anzahl der neu zugelassenen Pkw in Deutschland im laufenden Monat gegenüber dem Vormonat wider. Nach Fahrzeugtyp, Hersteller und Region sind separate Variablen verfügbar.

Obwohl ein Anstieg der Registrierungen das Wachstum des Verbrauchs und eine günstige wirtschaftliche Situation im Land zeigt, ist der Einfluss auf die EUR-Notierungen in der Regel begrenzt.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Deutschland, Neuzulassungen m/m (Germany New Car Registrations m/m)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
0.2%
6.2%
Okt 2025
6.2%
13.7%
Sep 2025
13.7%
-21.7%
Aug 2025
-21.7%
3.4%
Jul 2025
3.4%
7.1%
Jun 2025
7.1%
-1.4%
Mai 2025
-1.4%
-4.2%
Apr 2025
-4.2%
24.6%
Mär 2025
24.6%
-2.0%
Feb 2025
-2.0%
-7.6%
Jan 2025
-7.6%
-8.1%
Dez 2024
-8.1%
5.4%
Nov 2024
5.4%
11.1%
Okt 2024
11.1%
5.8%
Sep 2024
5.8%
-17.2%
Aug 2024
-17.2%
-19.9%
Jul 2024
-19.9%
25.8%
Jun 2024
25.8%
-2.7%
Mai 2024
-2.7%
-7.9%
Apr 2024
-7.9%
21.4%
Mär 2024
21.4%
1.8%
Feb 2024
1.8%
-11.7%
Jan 2024
-11.7%
-1.6%
Dez 2023
-1.6%
12.2%
Nov 2023
12.2%
-2.5%
Okt 2023
-2.5%
-17.9%
Sep 2023
-17.9%
12.4%
Aug 2023
12.4%
-13.2%
Jul 2023
-13.2%
13.4%
Jun 2023
13.4%
21.7%
Mai 2023
21.7%
-27.9%
Apr 2023
-27.9%
36.4%
Mär 2023
36.4%
15.0%
Feb 2023
15.0%
-43.0%
Jan 2023
-43.0%
20.7%
Dez 2022
20.7%
24.9%
Nov 2022
24.9%
-7.2%
Okt 2022
-7.2%
12.9%
Sep 2022
12.9%
-3.3%
Aug 2022
-3.3%
-8.3%
Jul 2022
-8.3%
8.4%
Jun 2022
8.4%
14.9%
Mai 2022
14.9%
-25.3%
Apr 2022
-25.3%
20.4%
Mär 2022
20.4%
8.9%
Feb 2022
8.9%
-19.1%
Jan 2022
-19.1%
14.8%
Dez 2021
14.8%
-9.3%
Nov 2021
-9.3%
-9.3%
Okt 2021
-9.3%
1.9%
1234
