Die Pkw-Neuzulassungen m/m spiegeln eine Veränderung der Anzahl der neu zugelassenen Pkw in Deutschland im laufenden Monat gegenüber dem Vormonat wider. Nach Fahrzeugtyp, Hersteller und Region sind separate Variablen verfügbar.

Obwohl ein Anstieg der Registrierungen das Wachstum des Verbrauchs und eine günstige wirtschaftliche Situation im Land zeigt, ist der Einfluss auf die EUR-Notierungen in der Regel begrenzt.

Grafik der letzten Werte: