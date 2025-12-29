Wirtschaftskalender
Japan, Ausgaben der Privathaushalte j/j (Japan Household Spending y/y)
|Mittel
|-3.0%
|2.7%
|
1.8%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|-0.5%
|
-3.0%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der japanische Index der Haushaltsausgaben y/y misst die Gesamtausgaben der japanischen Haushalte im jeweiligen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Der Index wird auf der Grundlage einer statistischen Stichprobe inländischer Haushalte berechnet.
Die Berechnung umfasst Ausgaben für Nahrung, Wohnen, Versorgung, Möbel, Kleidung, Gesundheit, Bildung, Verkehr, Kommunikation, Freizeitaktivitäten usw. Japan ist gekennzeichnet durch den niedrigen Preis für Lebensmittel und den hohen Preis für die Kommunikation zwischen den entwickelten Ländern.
Die Ausgaben der privaten Haushalte messen die Veränderungen der inflationsbereinigten Werte für alle Ausgaben der Verbraucher. Der Index gilt als Indikator für Wirtschaftswachstum und Konsumoptimismus. Er ermöglicht die Messung der Höhe der Inflation in dem Land. Es wird angenommen, dass die Konsumtätigkeit in den letzten Jahren aufgrund des allmählichen Preisanstiegs trotz fehlender Lohnerhöhungen niedrig geblieben ist.
Ein Index über den Erwartungen sollte für JPY als positiv/bullish angesehen werden, während ein niedriger als erwarteter Index für JPY als negativ/bearish angesehen werden sollte.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Ausgaben der Privathaushalte j/j (Japan Household Spending y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites