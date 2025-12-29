Der japanische Index der Haushaltsausgaben y/y misst die Gesamtausgaben der japanischen Haushalte im jeweiligen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Der Index wird auf der Grundlage einer statistischen Stichprobe inländischer Haushalte berechnet.

Die Berechnung umfasst Ausgaben für Nahrung, Wohnen, Versorgung, Möbel, Kleidung, Gesundheit, Bildung, Verkehr, Kommunikation, Freizeitaktivitäten usw. Japan ist gekennzeichnet durch den niedrigen Preis für Lebensmittel und den hohen Preis für die Kommunikation zwischen den entwickelten Ländern.

Die Ausgaben der privaten Haushalte messen die Veränderungen der inflationsbereinigten Werte für alle Ausgaben der Verbraucher. Der Index gilt als Indikator für Wirtschaftswachstum und Konsumoptimismus. Er ermöglicht die Messung der Höhe der Inflation in dem Land. Es wird angenommen, dass die Konsumtätigkeit in den letzten Jahren aufgrund des allmählichen Preisanstiegs trotz fehlender Lohnerhöhungen niedrig geblieben ist.

Ein Index über den Erwartungen sollte für JPY als positiv/bullish angesehen werden, während ein niedriger als erwarteter Index für JPY als negativ/bearish angesehen werden sollte.

Grafik der letzten Werte: