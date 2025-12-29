Wirtschaftskalender
Deutschland, Einzelhandelsumsatz y/y (Germany Retail Sales y/y)
|Niedrig
|0.8%
|3.4%
|
1.4%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|3.3%
|
0.8%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Einzelhandelsumsätze spiegeln eine Veränderung der deutschen Einzelhandelsumsätze ohne Pkw und Kraftstoff wider. Die Stichprobe umfasst rund 18 300 Unternehmen. Die Umsätze werden in jeweiligen Preisen dargestellt und sind kalender- und saison- wie auch auch inflationsbereinigt.
Der Umsatz umfasst die vom Unternehmen im Berichtsjahr insgesamt in Rechnung gestellten Beträge (ohne Umsatzsteuer) aus dem Verkauf bzw. Vermietung von Waren (Produkten) und der Erbringung von Dienstleistungen an Dritte, einschließlich Eigenverbrauch, Verkäufe an Betriebsangehörige sowie einschließlich gesondert in Rechnung gestellter Kosten für Fracht, Porto, Verpackung usw., ohne Rücksicht auf den Zahlungseingang und die Steuerpflicht. Ab 2017 zählen zum Umsatz auch Erträge aus nicht betriebstypischen Nebengeschäften.
Die Monatserhebungen im Handel sind Teil des konjunkturstatistischen Systems der Europäischen Union für Zwecke der Währungs- und Wirtschaftspolitik. Sie liefern zudem Informationen über die Verwendung von Teilen des Privaten Konsums. Die Monatserhebungen im Handel sind eine wichtige Ergänzung der Ergebnisse der jährlichen Handelsstatistik, die über die Struktur, die Rentabilität sowie die Produktivität im Handel informieren. Die Monatserhebungen im Handel werden in Abgrenzung zur jährlichen Strukturerhebung auch als Konjunkturerhebungen bezeichnet.
Die Hauptnutzer sind
- Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und entsprechende Länderressorts,
- Europäische Kommission,
- Europäische Zentralbank,
- Wirtschaftsverbände,
- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen.
Die Veröffentlichung geschieht 30 Tage nach Ende des Berichtsmonats für ausgewählte Wirtschaftszweige und 45 Tage nach Ende des Berichtsmonats in tiefer Wirtschaftszweiggliederung.
Der Einzelhandelsumsätze y/y spiegeln die Veränderung der Einzelhandelsumsätze im Berichtsmonat gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres wider. Eine Verlangsamung des Wachstums der Einzelhandelsumsätze zeigt, dass die Verbraucher ihr Ausgabenniveau gesenkt haben. Dies kann zu einem Rückgang der Wirtschaftstätigkeit führen und sich negativ auf die Eurokurse auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Deutschland, Einzelhandelsumsatz y/y (Germany Retail Sales y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
