Die Beschäftigung des nicht-verarbeitenden Gewerbes des ISM (Non-Manufacturing Employment) ist einer der diffusen Indikatoren, auf deren Grundlage das Supply Management Institute den PMI des nicht-verarbeitenden Gewerbes berechnet. Er spiegelt eine Veränderung der Beschäftigung in den Unternehmen des Dienstleistungssektors wider.

Die Indexberechnung basiert auf Daten aus einer monatlichen Befragung von Supply Managern aus 17 Sektoren der US-Dienstleistungsbranche. Die Befragten schätzen die Beschäftigungssituation in ihrem Unternehmen im vergangenen Monat: hat sie sich verbessert, verschlechtert oder nicht verändert. Die gesammelten Daten werden aufbereitet und zu einem diffusen Index zusammengestellt. Das Indexgewicht in der gesamten PMI-Berechnung beträgt 25%.

Der ISM-Index für die Beschäftigung des nicht-verarbeitenden Gewerbes korreliert in der Regel eng mit anderen vom Amt für Arbeitsmarktstatistik veröffentlichten Daten. Das Beschäftigungswachstum im Dienstleistungssektor spiegelt in der Regel eine allgemein positive Situation auf dem Arbeitsmarkt wider: Die Unternehmen stellen mehr Arbeitnehmer ein, so dass die Zahl der Arbeitsplätze steigt und die Arbeitslosenquote sinkt.

Der Index hat jedoch in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Dollarkurse und wird in der Regel als Teil des PMI interpretiert.

Grafik der letzten Werte: