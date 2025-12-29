KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

ISM Vereinigte Staaten, Beschäftigung des nicht-verarbeitenden Gewerbes (ISM United States Non-Manufacturing Employment)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Institut für Versorgungsmanagement (Institute for Supply Management)
Sektor:
Geschäft
Mittel N/D 47.2
48.2
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Die Beschäftigung des nicht-verarbeitenden Gewerbes des ISM (Non-Manufacturing Employment) ist einer der diffusen Indikatoren, auf deren Grundlage das Supply Management Institute den PMI des nicht-verarbeitenden Gewerbes berechnet. Er spiegelt eine Veränderung der Beschäftigung in den Unternehmen des Dienstleistungssektors wider.

Die Indexberechnung basiert auf Daten aus einer monatlichen Befragung von Supply Managern aus 17 Sektoren der US-Dienstleistungsbranche. Die Befragten schätzen die Beschäftigungssituation in ihrem Unternehmen im vergangenen Monat: hat sie sich verbessert, verschlechtert oder nicht verändert. Die gesammelten Daten werden aufbereitet und zu einem diffusen Index zusammengestellt. Das Indexgewicht in der gesamten PMI-Berechnung beträgt 25%.

Der ISM-Index für die Beschäftigung des nicht-verarbeitenden Gewerbes korreliert in der Regel eng mit anderen vom Amt für Arbeitsmarktstatistik veröffentlichten Daten. Das Beschäftigungswachstum im Dienstleistungssektor spiegelt in der Regel eine allgemein positive Situation auf dem Arbeitsmarkt wider: Die Unternehmen stellen mehr Arbeitnehmer ein, so dass die Zahl der Arbeitsplätze steigt und die Arbeitslosenquote sinkt.

Der Index hat jedoch in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Dollarkurse und wird in der Regel als Teil des PMI interpretiert.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "ISM Vereinigte Staaten, Beschäftigung des nicht-verarbeitenden Gewerbes (ISM United States Non-Manufacturing Employment)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
N/D
47.2
48.2
Okt 2025
48.2
47.2
Sep 2025
47.2
46.5
Aug 2025
46.5
47.1
46.4
Jul 2025
46.4
47.8
47.2
Jun 2025
47.2
48.3
50.7
Mai 2025
50.7
48.6
49.0
Apr 2025
49.0
47.7
46.2
Mär 2025
46.2
51.2
53.9
Feb 2025
53.9
51.1
52.3
Jan 2025
52.3
51.3
51.3
Dez 2024
51.4
51.2
51.5
Nov 2024
51.5
50.3
53.0
Okt 2024
53.0
48.4
48.1
Sep 2024
48.1
47.9
50.2
Aug 2024
50.2
48.2
51.1
Jul 2024
51.1
47.0
46.1
Jun 2024
46.1
47.3
47.1
Mai 2024
47.1
50.0
45.9
Apr 2024
45.9
48.6
48.5
Mär 2024
48.5
49.1
48.0
Feb 2024
48.0
49.8
50.5
Jan 2024
50.5
47.7
43.8
Dez 2023
43.3
50.4
50.7
Nov 2023
50.7
51.7
50.2
Okt 2023
50.2
54.0
53.4
Sep 2023
53.4
52.7
54.7
Aug 2023
54.7
51.8
50.7
Jul 2023
50.7
51.1
53.1
Jun 2023
53.1
49.9
49.2
Mai 2023
49.2
51.0
50.8
Apr 2023
50.8
52.6
51.3
Mär 2023
51.3
52.0
54.0
Feb 2023
54.0
49.8
50.0
Jan 2023
50.0
50.6
49.4
Dez 2022
49.8
50.2
51.5
Nov 2022
51.5
51.0
49.1
Okt 2022
49.1
51.6
53.0
Sep 2022
53.0
49.6
50.2
Aug 2022
50.2
48.2
49.1
Jul 2022
49.1
48.7
47.4
Jun 2022
47.4
49.8
50.2
Mai 2022
50.2
51.7
49.5
Apr 2022
49.5
51.2
54.0
Mär 2022
54.0
50.3
48.5
Feb 2022
48.5
53.5
52.3
Jan 2022
52.3
55.7
54.7
Dez 2021
54.9
54.1
56.5
Nov 2021
56.5
52.2
51.6
Okt 2021
51.6
53.3
53.0
123
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen