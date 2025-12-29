Die Arbeitslosenrate ist die Zahl der Arbeitslosen als Prozentsatz zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in der Eurozone. Die Berechnung erfolgt monatlich. Die allgemeine Arbeitslosenquote der Eurozone ist ein harmonisierter Wert, der auf der Grundlage von Daten der einzelnen Mitgliedstaaten berechnet wird.

Die Erwerbsbevölkerung umfasst die Gesamtzahl der Erwerbstätigen und Arbeitslosen. Als arbeitslos gelten Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren, die:

Aktuell nicht angestellt sind

Aktuell für die Arbeit verfügbar sind und spätestens in zwei Wochen beginnen könnten

Aktiv auf der Suche nach Arbeit sind

Die Arbeitslosenquote ist sowohl aus sozialer als auch aus wirtschaftlicher Sicht wichtig. Das Wachstum der Arbeitslosigkeit führt zu einem Rückgang der Einkommen der Menschen und damit zu einem Rückgang der Konsumtätigkeit. Zudem erhöht sie den Druck auf den Staatshaushalt und reduziert die Steuereinnahmen.

Daher ist die Arbeitslosenquote ein beliebter Indikator für den Verbrauchermarkt und ein Frühindikator für die Währungssituation. Die Zeitreihen zur Arbeitslosigkeit werden von der Europäischen Kommission bei der Festlegung der Wirtschaftspolitik verwendet. Geschäftsbanken können die Daten zur Konjunkturanalyse und zur weiteren Aufbereitung von Verbraucherangeboten nutzen. Die EZB berücksichtigt die Arbeitslosigkeit stets bei der Festlegung der Geldpolitik der Eurozone und bei Entscheidungen über die kurzfristigen Zinssätze. Das Wachstum der Arbeitslosenquote wird in der Regel als negativ auf die Eurokurse gesehen.

