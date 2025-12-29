Wirtschaftskalender
Reserve Bank of India, Geldmenge M3 y/y (Reserve Bank of India M3 Money Supply y/y)
RBI M3 Money Supply y/y misst eine prozentuale Veränderung der gesamten in der indischen Wirtschaft zirkulierenden Geldmenge im Referenzmonat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Sie ist ein direktes Spiegelbild der Finanzen in der nationalen Wirtschaft.
Die Geldmenge M3 umfasst im Umlauf befindliche Banknoten und Münzen, Mittel auf Abwicklungs- und Girokonten, Sicht- und Spareinlagen, institutionelle Geldmarktfonds, Rückkaufsvereinbarungen und Schuldverschreibungen. Von den verschiedenen Geldmengenaggregaten ist M3 das stabilste. Wenn sich beispielsweise nur der Sparzins ändert, werden M1 und M2 umgeschichtet, aber M3 bleibt konstant.
Im Allgemeinen wird eine positive Beziehung zwischen dem Wachstum der Geldmenge M3 und dem der Inflation, des Wirtschaftswachstums und des Einkommens angenommen. Dies bedeutet, dass eine unzureichende Geldmenge M3 negative Auswirkungen auf die anderen drei ökonomischen Variablen hat. Ein Anstieg der Geldmenge M3 dürfte sich daher positiv auf die Währung auswirken, da dadurch auch Einkommen und Inflation steigen.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Reserve Bank of India, Geldmenge M3 y/y (Reserve Bank of India M3 Money Supply y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
