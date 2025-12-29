KalenderKategorien

Reserve Bank of India, Geldmenge M3 y/y (Reserve Bank of India M3 Money Supply y/y)

Land:
Indien
INR, Indische Rupie
Quelle:
Reserve Bank of India
Sektor:
Geld
RBI M3 Money Supply y/y misst eine prozentuale Veränderung der gesamten in der indischen Wirtschaft zirkulierenden Geldmenge im Referenzmonat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Sie ist ein direktes Spiegelbild der Finanzen in der nationalen Wirtschaft.

Die Geldmenge M3 umfasst im Umlauf befindliche Banknoten und Münzen, Mittel auf Abwicklungs- und Girokonten, Sicht- und Spareinlagen, institutionelle Geldmarktfonds, Rückkaufsvereinbarungen und Schuldverschreibungen. Von den verschiedenen Geldmengenaggregaten ist M3 das stabilste. Wenn sich beispielsweise nur der Sparzins ändert, werden M1 und M2 umgeschichtet, aber M3 bleibt konstant.

Im Allgemeinen wird eine positive Beziehung zwischen dem Wachstum der Geldmenge M3 und dem der Inflation, des Wirtschaftswachstums und des Einkommens angenommen. Dies bedeutet, dass eine unzureichende Geldmenge M3 negative Auswirkungen auf die anderen drei ökonomischen Variablen hat. Ein Anstieg der Geldmenge M3 dürfte sich daher positiv auf die Währung auswirken, da dadurch auch Einkommen und Inflation steigen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
12 Dez. 2025
N/D
28 Nov. 2025
N/D
14 Nov. 2025
N/D
31 Okt. 2025
N/D
9.4%
9.2%
17 Okt. 2025
9.2%
9.6%
3 Okt. 2025
9.6%
9.4%
9.2%
19 Sept. 2025
9.2%
9.5%
9.5%
5 Sept. 2025
9.5%
9.8%
22 Aug. 2025
9.8%
10.0%
8 Aug. 2025
9.6%
10.0%
25 Juli 2025
9.6%
9.5%
9.5%
11 Juli 2025
9.5%
9.6%
27 Juni 2025
9.6%
9.6%
9.8%
13 Juni 2025
9.8%
9.5%
9.5%
30 Mai 2025
9.5%
9.4%
9.5%
16 Mai 2025
9.5%
9.4%
9.5%
2 Mai 2025
9.5%
9.3%
9.6%
18 Apr. 2025
9.6%
9.2%
9.5%
4 Apr. 2025
9.5%
9.4%
9.6%
21 März 2025
9.6%
9.3%
9.6%
7 März 2025
9.6%
9.9%
9.6%
21 Feb. 2025
9.6%
9.7%
9.8%
7 Feb. 2025
9.8%
10.0%
9.6%
24 Jan. 2025
9.6%
10.3%
10.1%
10 Jan. 2025
10.1%
9.4%
9.3%
27 Dez. 2024
9.3%
9.9%
10.7%
13 Dez. 2024
10.7%
10.1%
10.0%
29 Nov. 2024
10.0%
10.8%
10.4%
15 Nov. 2024
10.4%
11.2%
11.2%
1 Nov. 2024
11.2%
11.1%
11.1%
18 Okt. 2024
11.1%
11.0%
11.0%
4 Okt. 2024
11.0%
10.5%
10.8%
20 Sept. 2024
10.8%
10.3%
10.4%
6 Sept. 2024
10.4%
10.2%
10.2%
23 Aug. 2024
10.2%
10.3%
10.3%
9 Aug. 2024
10.3%
10.4%
10.0%
26 Juli 2024
10.0%
11.2%
10.7%
12 Juli 2024
10.7%
10.4%
9.7%
28 Juni 2024
9.7%
11.2%
10.9%
14 Juni 2024
10.9%
11.1%
10.9%
31 Mai 2024
10.9%
11.1%
10.9%
17 Mai 2024
10.9%
11.2%
11.1%
3 Mai 2024
11.1%
11.1%
10.9%
19 Apr. 2024
10.9%
11.4%
5 Apr. 2024
11.4%
11.2%
22 März 2024
11.2%
11.3%
8 März 2024
11.3%
10.9%
23 Feb. 2024
10.9%
11.3%
9 Feb. 2024
11.3%
11.0%
26 Jan. 2024
11.0%
10.8%
