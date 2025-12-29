Wirtschaftskalender
Japan, Leistungsbilanz n.s.a. (Japan Current Account n.s.a.)
|Mittel
|N/D
|¥3646.3 B
|
¥4483.3 B
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Leistungsbilanzindex misst die Differenz in der Höhe der im Berichtsmonat importierten und exportierten Waren, Dienstleistungen und Zinszahlungen. Der Index besteht aus mehreren Komponenten, nämlich: Netto-Handelsbilanz (Exporte minus Importe), Nettoeinkommen (Zinsen, Dividenden) und eingehende Transferzahlungen (z.B. ausländische Steuern, etc.).
Als Reaktion auf die Überarbeitung der vom IWF vorgelegten internationalen Zahlungsbilanzstandards haben auch die japanischen Statistiken auf die neuen Standards umgestellt. Als wesentliche Änderung beinhalten die Investitionen nun auch Investitionen, nicht aber Zuschüsse an Entwicklungsländer, die in die Leistungsbilanz aufgenommen wurden und auf konventioneller Basis berechnet wurden.
Ein höher als erwarteter Index sollte für JPY als positiv/bullish angesehen werden, während ein niedriger als erwarteter Index für JPY als negativ/bearish angesehen werden sollte.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Leistungsbilanz n.s.a. (Japan Current Account n.s.a.)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites