Der Leistungsbilanzindex misst die Differenz in der Höhe der im Berichtsmonat importierten und exportierten Waren, Dienstleistungen und Zinszahlungen. Der Index besteht aus mehreren Komponenten, nämlich: Netto-Handelsbilanz (Exporte minus Importe), Nettoeinkommen (Zinsen, Dividenden) und eingehende Transferzahlungen (z.B. ausländische Steuern, etc.).

Als Reaktion auf die Überarbeitung der vom IWF vorgelegten internationalen Zahlungsbilanzstandards haben auch die japanischen Statistiken auf die neuen Standards umgestellt. Als wesentliche Änderung beinhalten die Investitionen nun auch Investitionen, nicht aber Zuschüsse an Entwicklungsländer, die in die Leistungsbilanz aufgenommen wurden und auf konventioneller Basis berechnet wurden.

Ein höher als erwarteter Index sollte für JPY als positiv/bullish angesehen werden, während ein niedriger als erwarteter Index für JPY als negativ/bearish angesehen werden sollte.

