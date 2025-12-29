Der Index der Dienstleistungen m/m spiegelt eine prozentuale Veränderung der Gesamtmenge der in Südkorea im vergangenen Monat erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum vorangegangenen Monat wider. Ein Wachstum des Indikators kann sich positiv auf die Kurse des südkoreanischen Won auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südkoreas Dienstleistungsindex m/m (South Korea Index of Services m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.