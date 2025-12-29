KalenderKategorien

ISM Vereinigte Staaten, Auftragseingänge der Hersteller (ISM United States Manufacturing New Orders)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Institut für Versorgungsmanagement (Institute for Supply Management)
Sektor:
Geschäft
Niedrig N/D 46.5
49.4
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Index der Auftragseingänge des verarbeitenden Gewerbes des ISM ist einer der diffusen Indikatoren, auf deren Grundlage das Supply Management Institute den dem PMI des verarbeitenden Gewerbes ermittelt. Es spiegelt eine Veränderung der Auftragseingänge von Industrieunternehmen wider.

Die Indexberechnung basiert auf Daten aus einer monatlichen Befragung von Beschaffungsmanager aus 18 US-Industrien. Die Befragten schätzen, ob die Anzahl neuer Aufträge gestiegen, gesunken oder unverändert geblieben ist. Die gesammelten Daten werden aufbereitet und zu einem diffusen Index zusammengestellt. Das Indexgewicht in der gesamten PMI-Berechnung des verarbeitenden Gewerbes beträgt 20%.

Der Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe ist in der Regel eng mit den von der Statistikbehörde veröffentlichten Daten zu Auftragseingänge des verarbeitenden Gewerbes korreliert. Höhere Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe deuten auf einen Anstieg der Konsumnachfrage hin und lassen eine kurzfristige Steigerung der Produktionstätigkeit erwarten.

Der Index hat jedoch in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Dollarkurse und wird in der Regel als Teil des PMI interpretiert.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "ISM Vereinigte Staaten, Auftragseingänge der Hersteller (ISM United States Manufacturing New Orders)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
N/D
46.5
49.4
Okt 2025
49.4
51.6
48.9
Sep 2025
48.9
51.4
Aug 2025
51.4
47.0
47.1
Jul 2025
47.1
46.7
46.4
Jun 2025
46.4
48.9
47.6
Mai 2025
47.6
46.6
47.2
Apr 2025
47.2
44.5
45.2
Mär 2025
45.2
48.4
48.6
Feb 2025
48.6
53.9
55.1
Jan 2025
55.1
52.6
52.1
Dez 2024
52.5
46.6
50.4
Nov 2024
50.4
45.0
47.1
Okt 2024
47.1
45.3
46.1
Sep 2024
46.1
44.4
44.6
Aug 2024
44.6
48.6
47.4
Jul 2024
47.4
49.7
49.3
Jun 2024
49.3
49.4
45.4
Mai 2024
45.4
52.0
49.1
Apr 2024
49.1
52.1
51.4
Mär 2024
51.4
51.2
49.2
Feb 2024
49.2
50.0
52.5
Jan 2024
52.5
48.8
47.0
Dez 2023
47.1
47.3
48.3
Nov 2023
48.3
47.1
45.5
Okt 2023
45.5
47.3
49.2
Sep 2023
49.2
46.9
46.8
Aug 2023
46.8
46.3
47.3
Jul 2023
47.3
44.0
45.6
Jun 2023
45.6
44.0
42.6
Mai 2023
42.6
44.9
45.7
Apr 2023
45.7
45.5
44.3
Mär 2023
44.3
44.6
47.0
Feb 2023
47.0
43.7
42.5
Jan 2023
42.5
46.1
45.1
Dez 2022
45.2
48.1
47.2
Nov 2022
47.2
48.0
49.2
Okt 2022
49.2
49.1
47.1
Sep 2022
47.1
49.6
51.3
Aug 2022
51.3
48.5
48.0
Jul 2022
48.0
52.0
49.2
Jun 2022
49.2
54.2
55.1
Mai 2022
55.1
53.6
53.5
Apr 2022
53.5
57.7
53.8
Mär 2022
53.8
59.8
61.7
Feb 2022
61.7
59.1
57.9
Jan 2022
57.9
61.0
61.0
Dez 2021
60.4
60.7
61.5
Nov 2021
61.5
63.3
59.8
Okt 2021
59.8
66.9
66.7
123
