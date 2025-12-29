Der Index der Auftragseingänge des verarbeitenden Gewerbes des ISM ist einer der diffusen Indikatoren, auf deren Grundlage das Supply Management Institute den dem PMI des verarbeitenden Gewerbes ermittelt. Es spiegelt eine Veränderung der Auftragseingänge von Industrieunternehmen wider.

Die Indexberechnung basiert auf Daten aus einer monatlichen Befragung von Beschaffungsmanager aus 18 US-Industrien. Die Befragten schätzen, ob die Anzahl neuer Aufträge gestiegen, gesunken oder unverändert geblieben ist. Die gesammelten Daten werden aufbereitet und zu einem diffusen Index zusammengestellt. Das Indexgewicht in der gesamten PMI-Berechnung des verarbeitenden Gewerbes beträgt 20%.

Der Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe ist in der Regel eng mit den von der Statistikbehörde veröffentlichten Daten zu Auftragseingänge des verarbeitenden Gewerbes korreliert. Höhere Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe deuten auf einen Anstieg der Konsumnachfrage hin und lassen eine kurzfristige Steigerung der Produktionstätigkeit erwarten.

Der Index hat jedoch in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Dollarkurse und wird in der Regel als Teil des PMI interpretiert.

Grafik der letzten Werte: