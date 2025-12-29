Wirtschaftskalender
ISM Vereinigte Staaten, Auftragseingänge der Hersteller (ISM United States Manufacturing New Orders)
|Niedrig
|N/D
|46.5
|
49.4
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Index der Auftragseingänge des verarbeitenden Gewerbes des ISM ist einer der diffusen Indikatoren, auf deren Grundlage das Supply Management Institute den dem PMI des verarbeitenden Gewerbes ermittelt. Es spiegelt eine Veränderung der Auftragseingänge von Industrieunternehmen wider.
Die Indexberechnung basiert auf Daten aus einer monatlichen Befragung von Beschaffungsmanager aus 18 US-Industrien. Die Befragten schätzen, ob die Anzahl neuer Aufträge gestiegen, gesunken oder unverändert geblieben ist. Die gesammelten Daten werden aufbereitet und zu einem diffusen Index zusammengestellt. Das Indexgewicht in der gesamten PMI-Berechnung des verarbeitenden Gewerbes beträgt 20%.
Der Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe ist in der Regel eng mit den von der Statistikbehörde veröffentlichten Daten zu Auftragseingänge des verarbeitenden Gewerbes korreliert. Höhere Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe deuten auf einen Anstieg der Konsumnachfrage hin und lassen eine kurzfristige Steigerung der Produktionstätigkeit erwarten.
Der Index hat jedoch in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Dollarkurse und wird in der Regel als Teil des PMI interpretiert.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "ISM Vereinigte Staaten, Auftragseingänge der Hersteller (ISM United States Manufacturing New Orders)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites