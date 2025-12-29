Der UK Markit/CIPS Baugewerbe PMI wird von Markit zusammen mit dem Chartered Institute of Procurement & Supply veröffentlicht. Der Indikator zeigt den Aktivitätsgrad der Einkaufsmanager des Baugewerbes.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen. Einkaufsleiter gehören zu den ersten, die solche Veränderungen bemerken. Die Stichprobe für die Erhebung wird so gewählt, dass sie die größtmögliche Anzahl von Großunternehmen im ganzen Land abdeckt.

Die Berechnung des PMI basiert auf Daten aus den Antworten der monatlich Befragten, die Einkäufe von mehr als 170 britischen Bauunternehmen mit dem höchsten Anteil am GBP verantworten. Die Führungskräfte sind aufgefordert, die aktuellen wirtschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im nationalen Bausektor zu charakterisieren. Der Fragebogen umfasst die folgenden ökonomischen Variablen:

Allgemeine Geschäftstätigkeit

Hausbautätigkeit

Gewerbliche Bautätigkeit

Tiefbau

Neue Aufträge

Beschäftigung

Menge der Einkäufe

Lieferzeiten der Lieferanten

Einkaufspreise

Arbeit mit Subunternehmern (Aktivität, Verfügbarkeit, Tarife, Qualität)

Kurzfristiger zukünftiger Output

Die Umfrageteilnehmer geben relative Schätzungen ab: ob die Zahlen gestiegen, gesunken oder unverändert geblieben sind. Der Index ist saisonbereinigt. Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

PMI ist einer der wichtigsten Indizes, die von Analysten genau beobachtet werden. Er liefert operative Informationen für das gesamte Baugewerbe. Er wird als Frühindikator für den Bausektor und die Inflation interpretiert. Das PMI-Wachstum im Baugewerbe ist ein Indiz für günstige Marktbedingungen und kann als positiv für einen Anstieg des Pfund Sterling angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: