S&P Global/CIPS Vereinigtes Königreich Einkaufsmanagerindex (PMI) des Baugewerbes (S&P Global/CIPS United Kingdom Construction Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Vereinigtes Königreich
GBP, Pfund Sterling
Quelle:
S&P Global/CIPS
Sektor:
Geschäft
Mittel 39.4 41.2
44.1
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
38.6
39.4
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der UK Markit/CIPS Baugewerbe PMI wird von Markit zusammen mit dem Chartered Institute of Procurement & Supply veröffentlicht. Der Indikator zeigt den Aktivitätsgrad der Einkaufsmanager des Baugewerbes.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen. Einkaufsleiter gehören zu den ersten, die solche Veränderungen bemerken. Die Stichprobe für die Erhebung wird so gewählt, dass sie die größtmögliche Anzahl von Großunternehmen im ganzen Land abdeckt.

Die Berechnung des PMI basiert auf Daten aus den Antworten der monatlich Befragten, die Einkäufe von mehr als 170 britischen Bauunternehmen mit dem höchsten Anteil am GBP verantworten. Die Führungskräfte sind aufgefordert, die aktuellen wirtschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im nationalen Bausektor zu charakterisieren. Der Fragebogen umfasst die folgenden ökonomischen Variablen:

  • Allgemeine Geschäftstätigkeit
  • Hausbautätigkeit
  • Gewerbliche Bautätigkeit
  • Tiefbau
  • Neue Aufträge
  • Beschäftigung
  • Menge der Einkäufe
  • Lieferzeiten der Lieferanten
  • Einkaufspreise
  • Arbeit mit Subunternehmern (Aktivität, Verfügbarkeit, Tarife, Qualität)
  • Kurzfristiger zukünftiger Output

Die Umfrageteilnehmer geben relative Schätzungen ab: ob die Zahlen gestiegen, gesunken oder unverändert geblieben sind. Der Index ist saisonbereinigt. Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

PMI ist einer der wichtigsten Indizes, die von Analysten genau beobachtet werden. Er liefert operative Informationen für das gesamte Baugewerbe. Er wird als Frühindikator für den Bausektor und die Inflation interpretiert. Das PMI-Wachstum im Baugewerbe ist ein Indiz für günstige Marktbedingungen und kann als positiv für einen Anstieg des Pfund Sterling angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global/CIPS Vereinigtes Königreich Einkaufsmanagerindex (PMI) des Baugewerbes (S&P Global/CIPS United Kingdom Construction Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
39.4
41.2
44.1
Okt 2025
44.1
48.1
46.2
Sep 2025
46.2
43.7
45.5
Aug 2025
45.5
45.5
44.3
Jul 2025
44.3
49.2
48.8
Jun 2025
48.8
48.3
47.9
Mai 2025
47.9
46.1
46.6
Apr 2025
46.6
43.4
46.4
Mär 2025
46.4
42.3
44.6
Feb 2025
44.6
48.2
48.1
Jan 2025
48.1
53.0
53.3
Dez 2024
53.3
53.1
55.2
Nov 2024
55.2
53.6
54.3
Okt 2024
54.3
56.4
57.2
Sep 2024
57.2
55.7
53.6
Aug 2024
53.6
52.6
55.3
Jul 2024
55.3
51.0
52.2
Jun 2024
52.2
54.1
54.7
Mai 2024
54.7
52.8
53.0
Apr 2024
53.0
50.8
50.2
Mär 2024
50.2
48.7
49.7
Feb 2024
49.7
48.1
48.8
Jan 2024
48.8
48.2
46.8
Dez 2023
46.8
45.5
45.5
Nov 2023
45.5
45.2
45.6
Okt 2023
45.6
47.8
45.0
Sep 2023
45.0
51.2
50.8
Aug 2023
50.8
50.3
51.7
Jul 2023
51.7
50.2
48.9
Jun 2023
48.9
51.3
51.6
Mai 2023
51.6
50.9
51.1
Apr 2023
51.1
52.6
50.7
Mär 2023
50.7
51.5
54.6
Feb 2023
54.6
48.5
48.4
Jan 2023
48.4
49.5
48.8
Dez 2022
48.8
51.7
50.4
Nov 2022
50.4
52.7
53.2
Okt 2022
53.2
52.1
52.3
Sep 2022
52.3
52.1
49.2
Aug 2022
49.2
50.7
48.9
Jul 2022
48.9
54.5
52.6
Jun 2022
52.6
57.3
56.4
Mai 2022
56.4
58.7
58.2
Apr 2022
58.2
59.1
59.1
Mär 2022
59.1
56.0
59.1
Feb 2022
59.1
55.3
56.3
Jan 2022
56.3
57.8
54.3
Dez 2021
54.3
58.7
55.5
Nov 2021
55.5
59.2
54.6
Okt 2021
54.6
59.4
52.6
