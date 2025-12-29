Der PMI der Hersteller von Markit charakterisiert das Geschäftsumfeld im südkoreanischen Industriesektor. Der Indikator wird monatlich auf der Grundlage von Umfragen unter den Managern des produzierenden Unternehmens zu Auftragseingang, Umsatz, Lagerbestand, Lieferanten und Branchenausblicken ermittelt. Ein über den Erwartungen liegender Wert wird für die Kurse des südkoreanischen Won als positiv angesehen.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global Einkaufsmanagerindex (PMI) der Produzenten von Südkorea (S&P Global South Korea Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.