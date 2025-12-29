KalenderKategorien

Wohnimmobilienpreisindex (HPI) n.s.b. m/m (House Price Index (HPI) n.s.a. m/m)

Land:
Norwegen
NOK, Norwegische Krone
Quelle:
Real Estate Norway
Sektor:
Bau
Niedrig -0.2%
-0.4%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
-0.2%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Wohnimmobilienpreisindex (HPI) n.s.b. (nicht saisonal bereinigt) m/m spiegelt die nominale prozentuale Veränderung der durchschnittlichen Preise für Wohnimmobilien im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat wider. Informationen über Wohnimmobilientransaktionen werden von staatlichen Grundbuchämtern und Statistiken der größten norwegischen Hypothekengeber gesammelt. Die gesammelten Daten decken etwa 70% des Umsatzes auf dem Wohnimmobilienmarkt ab.

Der Index misst die von Einzelpersonen für gekaufte Wohnungen gezahlten Preise. Der HPI spiegelt die Dynamik der Gebrauchtwohnungspreise im ganzen Land wider.

Der Wohnungsmarkt spielt eine wichtige Rolle in der norwegischen Wirtschaft. Der Anstieg der Immobilienpreise hat unter anderem einen erheblichen Einfluss auf das Wachstum des Haushaltsvermögens und damit auf den Kauf von Waren und Dienstleistungen. Solche Käufe machen mehr als die Hälfte des BIP auf dem norwegischen Festland aus. Die Entwicklung der Wohnungspreise ist auch für die Entwicklung der Wohnungsbauinvestitionen von Bedeutung. Darüber hinaus wirkt sich die Dynamik der Immobilienpreise auf die Gesamtinflation und die finanzielle Stabilität aus und kann somit die von der Norges Bank festgelegten Zinssätze beeinflussen.

Ökonomen analysieren den Indikator, um die Aktivität auf dem Wohnungsmarkt zu bewerten. Er dient auch als Analyseinstrument zur Messung von Veränderungen der Hypothekenzinsen, zur Bewertung der Verfügbarkeit von Häusern und zur Einschätzung der allgemeinen Inflation im Land. Der Anstieg der Immobilienpreise wird als ein günstiger Faktor für die Wirtschaft des Landes angesehen, da er das Inflationswachstum in der Landeswährung anzeigt. Daher können steigende Werte als positiv für die Notierungen der norwegischen Krone angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Wohnimmobilienpreisindex (HPI) n.s.b. m/m (House Price Index (HPI) n.s.a. m/m)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
-0.2%
-0.4%
Okt 2025
-0.4%
-0.6%
Sep 2025
-0.6%
1.7%
Aug 2025
1.7%
-1.0%
Jul 2025
-1.0%
-0.3%
Jun 2025
-0.3%
0.2%
Mai 2025
0.2%
0.2%
Nov 2024
-0.5%
-0.7%
Okt 2024
-0.7%
-0.6%
Sep 2024
-0.6%
1.6%
Aug 2024
1.6%
-1.3%
Jul 2024
-1.3%
-0.2%
Jun 2024
-0.2%
0.9%
Mai 2024
0.9%
1.2%
Apr 2024
1.2%
0.9%
Mär 2024
0.9%
1.4%
Feb 2024
1.4%
3.4%
Jan 2024
3.4%
-1.0%
Dez 2023
-0.9%
-1.3%
Nov 2023
-1.3%
-1.0%
Okt 2023
-1.0%
-1.9%
Sep 2023
-1.9%
0.4%
Aug 2023
0.4%
-1.1%
Jul 2023
-1.1%
-1.2%
Jun 2023
-1.2%
0.8%
Mai 2023
0.8%
1.0%
Apr 2023
1.0%
1.2%
Mär 2023
1.2%
1.5%
Feb 2023
1.5%
3.0%
Jan 2023
3.0%
-0.9%
Dez 2022
-0.9%
-2.2%
Nov 2022
-2.2%
-1.9%
Okt 2022
-1.9%
-2.2%
Sep 2022
-2.2%
1.9%
Aug 2022
1.9%
-1.6%
Jul 2022
-1.6%
-0.3%
Jun 2022
-0.3%
1.2%
Mai 2022
1.2%
0.3%
Apr 2022
0.3%
1.1%
Mär 2022
1.1%
1.5%
Feb 2022
1.5%
4.8%
Jan 2022
4.8%
-1.3%
Dez 2021
-1.3%
-0.6%
Nov 2021
-0.6%
-0.4%
Okt 2021
-0.4%
-0.9%
Sep 2021
-0.9%
1.9%
Aug 2021
1.9%
-1.1%
Jul 2021
-1.1%
-0.2%
Jun 2021
-0.2%
1.0%
Mai 2021
1.0%
0.3%
12
