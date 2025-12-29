KalenderKategorien

S&P Global Australia Einkaufsmanagerindex (PMI) der Dienstleister (S&P Global Australia Services Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Australien
AUD, Australischer Dollar
Quelle:
S&P Global
Sektor:
Geschäft
Mittel 52.8 51.7
52.5
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
51.9
52.8
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der PMI der Dienstleister von der Commonwealth Bank informiert über Veränderungen im Geschäftsleben im australischen Dienstleistungssektor. Der Indikator wird monatlich mittels einer Umfrage unter den Managern der Dienstleistungsunternehmen über Umsatz, Anzahl der Aufträge in der Industrie, Beschäftigung und Prognosen erstellt. Der PMI ist einer der Indikatoren, die das Vertrauen der Großunternehmen in die wirtschaftliche Entwicklung des Landes messen. Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die Kurse des australischen Dollars auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
52.8
51.7
52.5
Okt 2025
52.5
54.0
52.4
Sep 2025
52.4
54.7
55.8
Aug 2025
55.8
53.1
54.1
Jul 2025
54.1
51.0
51.8
Jun 2025
51.8
50.9
50.6
Mai 2025
50.6
51.3
51.0
Apr 2025
51.0
51.2
51.6
Mär 2025
51.6
50.9
50.8
Feb 2025
50.8
48.5
51.2
Jan 2025
51.2
52.2
50.8
Dez 2024
50.8
49.5
50.5
Nov 2024
50.5
52.1
51.0
Okt 2024
51.0
51.3
50.5
Sep 2024
50.5
52.2
52.5
Aug 2024
52.5
49.3
50.4
Jul 2024
50.4
49.7
51.2
Jun 2024
51.2
51.0
52.5
Mai 2024
52.5
50.3
53.6
Apr 2024
53.6
53.7
54.4
Mär 2024
54.4
52.9
53.1
Feb 2024
53.1
51.1
49.1
Jan 2024
49.1
49.1
47.1
Dez 2023
47.1
47.6
47.6
Dez 2023 vorl.
47.6
46.1
46.0
Nov 2023
46.0
46.3
46.3
Nov 2023 vorl.
46.3
47.7
47.9
Okt 2023
47.9
47.6
47.6
Okt 2023 vorl.
47.6
51.1
51.8
Sep 2023
51.8
50.5
50.5
Sep 2023 vorl.
50.5
47.2
47.8
Aug 2023
47.8
46.7
46.7
Aug 2023 vorl.
46.7
47.9
47.9
Jul 2023
47.9
48.0
48.0
Jul 2023 vorl.
48.0
51.3
50.3
Jun 2023
50.3
50.7
50.7
Jun 2023 vorl.
50.7
50.1
52.1
Mai 2023
52.1
51.8
51.8
Mai 2023 vorl.
51.8
48.9
53.7
Apr 2023
53.7
52.6
52.6
Apr 2023 vorl.
52.6
48.4
48.6
Mär 2023
48.6
48.2
48.2
Mär 2023 vorl.
48.2
49.9
50.7
Feb 2023
50.7
49.2
49.2
Feb 2023 vorl.
49.2
48.4
48.6
Jan 2023
48.6
48.3
48.3
Jan 2023 vorl.
48.3
49.7
47.3
Dez 2022
47.3
46.9
46.9
Dez 2022 vorl.
46.9
49.7
47.6
Nov 2022
47.6
47.2
47.2
