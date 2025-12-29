Der PMI der Dienstleister von der Commonwealth Bank informiert über Veränderungen im Geschäftsleben im australischen Dienstleistungssektor. Der Indikator wird monatlich mittels einer Umfrage unter den Managern der Dienstleistungsunternehmen über Umsatz, Anzahl der Aufträge in der Industrie, Beschäftigung und Prognosen erstellt. Der PMI ist einer der Indikatoren, die das Vertrauen der Großunternehmen in die wirtschaftliche Entwicklung des Landes messen. Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die Kurse des australischen Dollars auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global Australia Einkaufsmanagerindex (PMI) der Dienstleister (S&P Global Australia Services Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.