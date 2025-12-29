Der Hersteller PMI von Markit/CIPS wird von Markit zusammen mit dem Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS) berechnet. Er spiegelt das allgemeine Geschäftsklima und die Aktivitäten im verarbeitenden Gewerbe der UK wider.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen. Einkaufsleiter gehören zu den ersten, die solche Veränderungen bemerken. Die Stichprobe für die Erhebung wird so gewählt, dass sie die größtmögliche Anzahl von Großunternehmen im ganzen Land abdeckt.

Die Berechnung des PMI basiert auf Daten aus den Antworten der monatlich Befragten, die Einkäufe von mehr als 600 britischen Unternehmen mit dem höchsten Anteil am GBP verantworten. Die Führungskräfte sind aufgefordert, die aktuellen wirtschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im nationalen Bausektor zu charakterisieren. Der Fragebogen umfasst die folgenden ökonomischen Variablen:

Produktionsleistung

Neue Aufträge

Rückstände

Gezahlte Preise (für Materialien, Dienstleistungen und Waren, die im Produktionsprozess eingekauft werden)

Erhaltene Preise

Lieferzeiten der Lieferanten

Lagerbestände

Beschäftigung

Kurzfristige Produktivitätsaussichten

Die Umfrageteilnehmer geben relative Schätzungen ab: ob die Zahlen gestiegen, gesunken oder unverändert geblieben sind. PMI ist ein zusammengesetzter Index, der sich aus 5 verschiedenen Indizes zusammensetzt, die den Auftragseingang, das Produktionsniveau, die Beschäftigung, die Lieferzeiten der Lieferanten und die Lagerbestände charakterisieren.

Der Index ist saisonbereinigt. Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

PMI ist einer der wichtigsten Indizes, die von Analysten genau beobachtet werden. Er liefert operative Informationen für das gesamte verarbeitende Gewerbe. Er wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert. Das PMI-Wachstum der Hersteller ist ein Indiz für günstige Marktbedingungen und kann als positiv für einen Anstieg des Pfund Sterling angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: