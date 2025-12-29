Wirtschaftskalender
Wirtschaftskalender und -indikatoren von Südafrika
Übersicht
|Indikator
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|0.5%
|3 Q 2025
|0.9%
|Vierteljährlich
|Arbeitslosenrate
|33.2%
|3 Q 2025
|32.1%
|Vierteljährlich
|CPI y/y
|3.5%
|Nov 2025
|3.6%
|Monatlich
|SARB Zinsentscheid
|6.75%
|7.00%
|Handelsbilanz
|N/D
|Okt 2025
|R21.756 B
|Monatlich
Wirtschaftskalender
Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.29 20:30, ZAR, CFTC ZAR, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.31 06:00, ZAR, SARB Kredite des Privatsektors y/y
2025.12.31 06:00, ZAR, SARB, Geldmenge M3 y/y
2025.12.31 12:00, ZAR, Handelsbilanz
2026.01.01 09:00, ZAR, Absa Einkaufsmanagerindex der Hersteller PMI, Prognose: 46.2, Vorherige: 42.0
2026.01.01 12:00, ZAR, Neuwagenverkäufe insgesamt, Vorherige: 54.896 K
2026.01.01 12:00, ZAR, Neuwagenverkäufe insgesamt m/m, Vorherige: -1.9%
2026.01.01 12:00, ZAR, Neuwagenverkäufe insgesamt y/y, Prognose: 14.3%, Vorherige: 12.5%
2026.01.06 07:15, ZAR, S&P Global PMI, Prognose: 48.7, Vorherige: 49.0
Wirtschaftsindikatoren
|Markt
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|CFTC ZAR, nichtkommerzielle Nettopositionen
|N/D
|16 Dez. 2025
|Wöchentlich
|BIP
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|0.5%
|3 Q 2025
|0.9%
|Vierteljährlich
|Bruttoinlandsprodukt y/y
|2.1%
|3 Q 2025
|0.9%
|Vierteljährlich
|Arbeit
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Arbeitslosenrate
|33.2%
|3 Q 2025
|32.1%
|Vierteljährlich
|Arbeitslosigkeit
|0.112 M
|3 Q 2025
|0.008 M
|Vierteljährlich
|Preise
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|CPI m/m
|-0.1%
|Nov 2025
|0.1%
|Monatlich
|CPI y/y
|3.5%
|Nov 2025
|3.6%
|Monatlich
|Kern CPI y/y
|3.2%
|Nov 2025
|3.1%
|Monatlich
|Kern-CPI m/m
|0.1%
|Nov 2025
|0.1%
|Monatlich
|PPI m/m
|0.0%
|Nov 2025
|-0.1%
|Monatlich
|PPI y/y
|2.9%
|Nov 2025
|2.9%
|Monatlich
|Geld
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttodevisenreserven
|$72.068 B
|Nov 2025
|$71.550 B
|Monatlich
|Nettodevisenreserven
|$70.024 B
|Nov 2025
|$69.364 B
|Monatlich
|SARB Kredite des Privatsektors y/y
|N/D
|Okt 2025
|6.03%
|Monatlich
|SARB Leitzinssatz
|10.25%
|10.50%
|SARB Zinsentscheid
|6.75%
|7.00%
|SARB, Geldmenge M3 y/y
|N/D
|Okt 2025
|6.07%
|Monatlich
|Handel
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Handelsbilanz
|N/D
|Okt 2025
|R21.756 B
|Monatlich
|Leistungsbilanz
|R-57.023 B
|3 Q 2025
|R-72.223 B
|Vierteljährlich
|Leistungsbilanz - BIP-Verhältnis
|-0.7%
|3 Q 2025
|-1.0%
|Vierteljährlich
|Regierung
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Konsolidiertes Haushaltssaldo
|R-363.4 B
|R-373.5 B
|Verhältnis von Konsolidiertes Haushaltssaldo - BIP
|-4.7%
|-5.0%
|Geschäft
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Absa Einkaufsmanagerindex der Hersteller PMI
|42.0
|Nov 2025
|49.2
|Monatlich
|Baubewilligungen y/y
|-6.9%
|Okt 2025
|2.0%
|Monatlich
|Baugenehmigungen, m/m
|-5.0%
|Okt 2025
|0.6%
|Monatlich
|Bergbau Produktion m/m
|2.1%
|Okt 2025
|2.6%
|Monatlich
|Bergbauproduktion y/y
|5.8%
|Okt 2025
|1.4%
|Monatlich
|Gold-Produktion y/y
|-1.2%
|Okt 2025
|5.9%
|Monatlich
|Industrieproduktion m/m
|1.0%
|Okt 2025
|0.3%
|Monatlich
|Industrieproduktion y/y
|0.2%
|Okt 2025
|1.0%
|Monatlich
|Neuwagenverkäufe insgesamt
|54.896 K
|Nov 2025
|55.973 K
|Monatlich
|Neuwagenverkäufe insgesamt m/m
|-1.9%
|Nov 2025
|2.3%
|Monatlich
|Neuwagenverkäufe insgesamt y/y
|12.5%
|Nov 2025
|16.0%
|Monatlich
|RMB/BER Geschäftsvertrauensindex
|44
|4 Q 2025
|39
|Vierteljährlich
|S&P Global PMI
|49.0
|Nov 2025
|48.8
|Monatlich
|Verbraucher
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Einzelhandelsumsatz m/m
|0.9%
|Okt 2025
|-0.1%
|Monatlich
|Einzelhandelsumsatz y/y
|2.9%
|Okt 2025
|3.0%
|Monatlich
|FNB/BER Verbrauchervertrauensindex
|-9
|4 Q 2025
|-13
|Vierteljährlich