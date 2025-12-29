KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Wirtschaftskalender und -indikatoren von Südafrika

Übersicht

Indikator Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q 0.5% 3 Q 2025 0.9% Vierteljährlich
Arbeitslosenrate 33.2% 3 Q 2025 32.1% Vierteljährlich
CPI y/y 3.5% Nov 2025 3.6% Monatlich
SARB Zinsentscheid 6.75% 7.00%
Handelsbilanz N/D Okt 2025 R​21.756 B Monatlich

Wirtschaftskalender

Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.29 20:30, ZAR, CFTC ZAR, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.31 06:00, ZAR, SARB Kredite des Privatsektors y/y
2025.12.31 06:00, ZAR, SARB, Geldmenge M3 y/y
2025.12.31 12:00, ZAR, Handelsbilanz
2026.01.01 09:00, ZAR, Absa Einkaufsmanagerindex der Hersteller PMI, Prognose: 46.2, Vorherige: 42.0
2026.01.01 12:00, ZAR, Neuwagenverkäufe insgesamt, Vorherige: 54.896 K
2026.01.01 12:00, ZAR, Neuwagenverkäufe insgesamt m/m, Vorherige: -1.9%
2026.01.01 12:00, ZAR, Neuwagenverkäufe insgesamt y/y, Prognose: 14.3%, Vorherige: 12.5%
2026.01.06 07:15, ZAR, S&P Global PMI, Prognose: 48.7, Vorherige: 49.0

Wirtschaftsindikatoren

Markt Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
CFTC ZAR, nichtkommerzielle Nettopositionen N/D 16 Dez. 2025 Wöchentlich
BIP Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q 0.5% 3 Q 2025 0.9% Vierteljährlich
Bruttoinlandsprodukt y/y 2.1% 3 Q 2025 0.9% Vierteljährlich
Arbeit Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Arbeitslosenrate 33.2% 3 Q 2025 32.1% Vierteljährlich
Arbeitslosigkeit 0.112 M 3 Q 2025 0.008 M Vierteljährlich
Preise Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
CPI m/m -0.1% Nov 2025 0.1% Monatlich
CPI y/y 3.5% Nov 2025 3.6% Monatlich
Kern CPI y/y 3.2% Nov 2025 3.1% Monatlich
Kern-CPI m/m 0.1% Nov 2025 0.1% Monatlich
PPI m/m 0.0% Nov 2025 -0.1% Monatlich
PPI y/y 2.9% Nov 2025 2.9% Monatlich
Geld Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttodevisenreserven $​72.068 B Nov 2025 $​71.550 B Monatlich
Nettodevisenreserven $​70.024 B Nov 2025 $​69.364 B Monatlich
SARB Kredite des Privatsektors y/y N/D Okt 2025 6.03% Monatlich
SARB Leitzinssatz 10.25% 10.50%
SARB Zinsentscheid 6.75% 7.00%
SARB, Geldmenge M3 y/y N/D Okt 2025 6.07% Monatlich
Handel Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Handelsbilanz N/D Okt 2025 R​21.756 B Monatlich
Leistungsbilanz R​-57.023 B 3 Q 2025 R​-72.223 B Vierteljährlich
Leistungsbilanz - BIP-Verhältnis -0.7% 3 Q 2025 -1.0% Vierteljährlich
Regierung Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Konsolidiertes Haushaltssaldo R​-363.4 B R​-373.5 B
Verhältnis von Konsolidiertes Haushaltssaldo - BIP -4.7% -5.0%
Geschäft Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Absa Einkaufsmanagerindex der Hersteller PMI 42.0 Nov 2025 49.2 Monatlich
Baubewilligungen y/y -6.9% Okt 2025 2.0% Monatlich
Baugenehmigungen, m/m -5.0% Okt 2025 0.6% Monatlich
Bergbau Produktion m/m 2.1% Okt 2025 2.6% Monatlich
Bergbauproduktion y/y 5.8% Okt 2025 1.4% Monatlich
Gold-Produktion y/y -1.2% Okt 2025 5.9% Monatlich
Industrieproduktion m/m 1.0% Okt 2025 0.3% Monatlich
Industrieproduktion y/y 0.2% Okt 2025 1.0% Monatlich
Neuwagenverkäufe insgesamt 54.896 K Nov 2025 55.973 K Monatlich
Neuwagenverkäufe insgesamt m/m -1.9% Nov 2025 2.3% Monatlich
Neuwagenverkäufe insgesamt y/y 12.5% Nov 2025 16.0% Monatlich
RMB/BER Geschäftsvertrauensindex 44 4 Q 2025 39 Vierteljährlich
S&P Global PMI 49.0 Nov 2025 48.8 Monatlich
Verbraucher Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Einzelhandelsumsatz m/m 0.9% Okt 2025 -0.1% Monatlich
Einzelhandelsumsatz y/y 2.9% Okt 2025 3.0% Monatlich
FNB/BER Verbrauchervertrauensindex -9 4 Q 2025 -13 Vierteljährlich