El Cambio en las Reservas de Combustible para Calefacción de la EIA proporciona una característica indirecta de la demanda de EE.UU. de productos refinados del petróleo, que permite un pronóstico a corto plazo de la demanda de petróleo crudo de la industria estadounidense. El combustible para calefacción es lo que queda después de la separación de las fracciones ligeras del petróleo o los productos derivados del petróleo. Los aceites combustibles se usan para calentar edificios y para generar electricidad. Además, algunos tipos de aceite combustible se utilizan como combustible para quemadores industriales de potencia media.

El indicador se incluye en el informe semanal de la Administración de Información sobre Energía del Departamento de Energía de los EE.UU.

La EIA incluye este informe en el Informe Semanal del Estado del Petróleo (WPSR) junto con otra información sobre suministros, existencias y precios del petróleo crudo y los principales productos del petróleo. Se trata de una fuente fiable de información sobre la industria de la energía, utilizada por los fabricantes, la prensa, los responsables políticos, los consumidores y los analistas. El informe describe el suministro y la disposición del petróleo crudo y sus productos derivados en los Estados Unidos y las grandes regiones de los EE.UU.

El Cambio en las Reservas de Combustible para Calefacción varía estacionalmente: por ejemplo, el consumo de combustible para calefacción crece en el invierno, cuando la gente necesita calentar edificios. Por lo tanto, el indicador rara vez se interpreta solo. El indicador prácticamente no tiene impacto en las cotizaciones del petróleo crudo. Se interpreta junto con otros indicadores del mercado petrolero de mayor importancia.

