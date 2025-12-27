La Masa Monetaria M3 del RBI a/a mide el cambio porcentual en la masa monetaria al completo que circula en la economía india en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. Es un reflejo directo de las finanzas en la economía nacional.

La Masa Monetaria M3 incluye los billetes y monedas en circulación, los fondos en liquidación y las cuentas bancarias corrientes, los depósitos a la vista y de ahorro, los fondos institucionales del mercado monetario, los acuerdos de recompra y los títulos de deuda. Entre los diferentes agregados monetarios, la M3 es la más estable. Si, por ejemplo, solo cambia la tasa de interés de ahorro, M1 y M2 serán redistribuidos, pero M3 permanecerá constante.

En general, se supone que existe una relación positiva entre el crecimiento de la masa monetaria M3 y el de la inflación, el crecimiento económico y los ingresos. Esto significa que una masa monetaria M3 insuficiente influye negativamente en las otras tres variables económicas. Por consiguiente, un aumento en M3 debería influir positivamente en la divisa, ya que los ingresos y la inflación también aumentarán como resultado.

