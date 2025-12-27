CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Noruega de DNB/NIMA (DNB/NIMA Norway Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Noruega
NOK, Corona noruega
Fuente:
DNB/NIMA
Sector:
Negocios
Baja 53.0 47.0
47.7
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
51.6
53.0
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de la SDNB/NIMA muestra las condiciones comerciales en Noruega usando como base las encuestas mensuales realizadas a los gerentes de compras de unas 300 empresas del sector privado.

Con frecuencia, los gerentes de compras pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que los demás empleados de la empresa, porque las compras preceden a las actividades de producción de la empresa. Los gerentes de compras están entre los primeros en percibir tales cambios. La muestra para la encuesta se elige de forma que abarque el mayor número posible de grandes empresas manufactureras en todo el país.

El índice se calcula como un promedio ponderado de cinco subíndices que miden la producción, los pedidos, el inventario, los plazos de entrega y el empleo. Los participantes de la encuesta ofrecen estimaciones relativas, es decir, si los datos han crecido, disminuido o siguen siendo los mismos. El índice final se calcula añadiendo la mitad del porcentaje de respuestas "sin cambios" al porcentaje de respuestas que valoran el nivel actual como "superior". Las lecturas superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas inferiores a 50 indican un empeoramiento de las condiciones comerciales.

El Índice de Gerentes de Compras es uno de los índices populares monitoreados más de cerca por los analistas. Ofrece información operacional que abarca la actividad de los negocios de todo el sector manufacturero de Noruega. Se interpreta como un indicador avanzado de la producción y la inflación. El aumento del PMI de la DNB/NIMA indica la existencia de condiciones favorables en el mercado y puede considerarse positivo para la corona noruega.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Noruega de DNB/NIMA (DNB/NIMA Norway Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
53.0
47.0
47.7
oct 2025
47.7
56.9
59.6
sept 2025
59.6
45.5
48.7
ago 2025
48.7
55.3
50.9
jul 2025
50.9
47.4
49.3
jun 2025
49.3
47.2
51.2
may 2025
51.2
50.4
46.2
abr 2025
46.1
49.1
50.1
mar 2025
51.0
50.9
51.9
feb 2025
51.9
52.3
51.2
ene 2025
51.2
56.1
50.4
dic 2024
57.4
52.0
46.4
nov 2024
46.4
53.0
52.4
oct 2024
52.4
53.0
51.7
sept 2024
51.8
50.7
52.0
ago 2024
52.1
53.0
59.8
jul 2024
56.9
50.9
48.1
jun 2024
47.7
50.9
51.7
may 2024
52.3
50.5
52.6
abr 2024
52.4
50.3
50.7
mar 2024
50.8
49.9
50.9
feb 2024
50.9
49.8
50.7
ene 2024
50.7
49.4
51.6
dic 2023
50.9
50.3
49.9
nov 2023
49.9
50.6
47.9
oct 2023
47.0
48.3
52.9
sept 2023
52.9
47.1
43.7
ago 2023
43.7
56.0
56.7
jul 2023
56.7
47.3
48.0
jun 2023
48.0
45.3
47.4
may 2023
47.4
49.3
51.2
abr 2023
51.2
49.3
48.6
mar 2023
48.3
48.5
47.3
feb 2023
47.5
48.9
49.6
ene 2023
50.0
50.6
50.0
dic 2022
50.0
53.5
51.1
nov 2022
51.2
50.3
52.9
oct 2022
53.1
45.9
50.3
sept 2022
50.0
52.9
51.9
ago 2022
52.3
57.5
54.0
jul 2022
54.6
57.5
56.4
jun 2022
56.4
53.5
54.7
may 2022
54.9
58.3
60.6
abr 2022
60.6
61.1
59.6
mar 2022
59.6
59.0
56.3
feb 2022
55.9
56.8
56.3
ene 2022
56.5
57.3
57.5
dic 2021
58.0
63.4
63.9
nov 2021
63.7
58.9
58.8
oct 2021
58.5
60.8
59.0
1234
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración