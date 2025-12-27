Calendario económico
Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Noruega de DNB/NIMA (DNB/NIMA Norway Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Baja
|53.0
|47.0
|
47.7
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|51.6
|
53.0
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de la SDNB/NIMA muestra las condiciones comerciales en Noruega usando como base las encuestas mensuales realizadas a los gerentes de compras de unas 300 empresas del sector privado.
Con frecuencia, los gerentes de compras pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que los demás empleados de la empresa, porque las compras preceden a las actividades de producción de la empresa. Los gerentes de compras están entre los primeros en percibir tales cambios. La muestra para la encuesta se elige de forma que abarque el mayor número posible de grandes empresas manufactureras en todo el país.
El índice se calcula como un promedio ponderado de cinco subíndices que miden la producción, los pedidos, el inventario, los plazos de entrega y el empleo. Los participantes de la encuesta ofrecen estimaciones relativas, es decir, si los datos han crecido, disminuido o siguen siendo los mismos. El índice final se calcula añadiendo la mitad del porcentaje de respuestas "sin cambios" al porcentaje de respuestas que valoran el nivel actual como "superior". Las lecturas superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas inferiores a 50 indican un empeoramiento de las condiciones comerciales.
El Índice de Gerentes de Compras es uno de los índices populares monitoreados más de cerca por los analistas. Ofrece información operacional que abarca la actividad de los negocios de todo el sector manufacturero de Noruega. Se interpreta como un indicador avanzado de la producción y la inflación. El aumento del PMI de la DNB/NIMA indica la existencia de condiciones favorables en el mercado y puede considerarse positivo para la corona noruega.
