La Tasa de Desempleo representa el porcentaje de personas desempleadas entre toda la fuerza laboral privada. Entre los desempleados, se incluyen las personas de 15 a 74 años, disponibles para trabajar en la actualidad, que buscan trabajo activamente pero no están empleados.

La Tasa de Desempleo mide el porcentaje dentro de la fuerza laboral total de personas desempleadas que han buscado empleo activamente durante el mes anterior. Dado que la economía japonesa depende más del sector industrial que del consumo privado, estos datos suelen ser menos influyentes que los datos de empleo de otros países. El mercado laboral de Japón ha mantenido una tasa de desempleo sorprendentemente baja, a pesar del bajo crecimiento del mercado laboral mundial.

La Tasa de Desempleo en los últimos años se encuentra en el rango del 5% durante la recesión. La cifra se calcula como el número de personas desempleadas dividido por la población activa.

En Japón, también se conoce como Tasa de Desempleo Total, e indica la relación entre la población desempleada y la población activa. El desempleo en el grupo de edad más joven (de 15 a 24 años) es superior a la media. En los últimos años, la tasa de desempleo ha mejorado, pero el gobierno sospecha que podrían estar dándose ciertas manipulaciones en los datos.

El crecimiento del índice puede influir negativamente en las cotizaciones del yen.

Gráfico de los últimos valores: