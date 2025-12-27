CalendarioSecciones

Índice de Actividad Empresarial en el Sector Servicios de Japón del au Jibun Bank (au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers Index (PMI))

Japón
JPY, Yen Japonés
S&P Global
Negocios
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Sector Servicios de Markit muestra el entorno empresarial en el sector servicios japonés. El índice se calcula mensualmente usando una encuesta realizada a los gerentes de las compañías del sector servicios, en la que se evalúan las ventas, el número de pedidos, el empleo y las previsiones. Se trata de uno de los indicadores clave para medir la confianza de las grandes compañías en el desarrollo económico del país.

En general, las encuestas del PMI de Markit seleccionan compañías que son representativas de las principales industrias en cada país y muestran las condiciones comerciales en consonancia. Los datos de la encuesta se obtienen directamente de más de 5,000 empleados de compras y otros ejecutivos. Se considera que las encuestas ofrecen información sobre los cambios en las condiciones comerciales antes que otros indicadores económicos. Además, resulta secillo de comparar con otros países, porque se hace la misma pregunta sobre el mismo ítem en todos los países/regiones a encuestar.

Este índice capta los cambios en los nuevos pedidos, los empleos y los precios, y es un indicador avanzado de las tendencias económicas.

Un índice más alto de lo esperado suele interpretarse como positivo/alcista para el JPY, mientras que un índice más bajo de lo esperado suele interpretarse como negativo/bajista para el JPY.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
53.2
52.7
53.1
oct 2025
53.1
52.5
53.3
sept 2025
53.3
52.6
53.1
ago 2025
53.1
52.5
53.6
jul 2025
53.6
52.3
51.7
jun 2025
51.7
51.8
51.0
may 2025
51.0
52.3
52.4
abr 2025
52.4
52.4
50.0
mar 2025
50.0
52.4
53.7
feb 2025
53.7
52.4
53.0
ene 2025
53.0
52.1
50.9
dic 2024
50.9
52.2
50.5
nov 2024
50.5
52.6
49.7
oct 2024
49.7
53.0
53.1
sept 2024
53.1
53.4
53.7
ago 2024
53.7
53.3
53.7
jul 2024
53.7
52.7
49.4
jun 2024
49.4
53.4
53.8
may 2024
53.8
53.1
54.3
abr 2024
54.3
52.9
54.1
mar 2024
54.1
52.5
50.6
feb 2024
50.6
51.1
53.1
ene 2024
53.1
51.7
51.5
dic 2023
51.5
52.0
52.0
dic 2023 prelim.
52.0
52.7
53.7
nov 2023
53.7
51.7
51.7
nov 2023 prelim.
51.7
50.8
50.5
oct 2023
50.5
51.1
51.1
oct 2023 prelim.
51.1
53.6
53.8
sept 2023
53.8
53.3
53.3
sept 2023 prelim.
53.3
54.3
54.3
ago 2023
54.3
54.3
54.3
ago 2023 prelim.
54.3
53.9
53.8
jul 2023
53.8
53.9
53.9
jul 2023 prelim.
53.9
54.1
54.0
jun 2023
54.0
54.2
54.2
jun 2023 prelim.
54.2
56.2
55.9
may 2023
55.9
56.3
56.3
may 2023 prelim.
56.3
55.2
55.4
abr 2023
55.4
54.9
54.9
abr 2023 prelim.
54.9
54.6
55.0
mar 2023
55.0
54.2
54.2
mar 2023 prelim.
54.2
53.8
54.0
feb 2023
54.0
53.6
53.6
feb 2023 prelim.
53.6
51.5
50.7
ene 2023
50.7
52.4
52.4
ene 2023 prelim.
52.4
51.4
51.1
dic 2022
51.1
51.7
51.7
dic 2022 prelim.
51.7
51.1
50.3
nov 2022
50.3
50.0
50.0
