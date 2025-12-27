Calendario económico
Índice de Actividad Empresarial en el Sector Servicios de Japón del au Jibun Bank (au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Media
|53.2
|52.7
|
53.1
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|52.7
|
53.2
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Sector Servicios de Markit muestra el entorno empresarial en el sector servicios japonés. El índice se calcula mensualmente usando una encuesta realizada a los gerentes de las compañías del sector servicios, en la que se evalúan las ventas, el número de pedidos, el empleo y las previsiones. Se trata de uno de los indicadores clave para medir la confianza de las grandes compañías en el desarrollo económico del país.
En general, las encuestas del PMI de Markit seleccionan compañías que son representativas de las principales industrias en cada país y muestran las condiciones comerciales en consonancia. Los datos de la encuesta se obtienen directamente de más de 5,000 empleados de compras y otros ejecutivos. Se considera que las encuestas ofrecen información sobre los cambios en las condiciones comerciales antes que otros indicadores económicos. Además, resulta secillo de comparar con otros países, porque se hace la misma pregunta sobre el mismo ítem en todos los países/regiones a encuestar.
Este índice capta los cambios en los nuevos pedidos, los empleos y los precios, y es un indicador avanzado de las tendencias económicas.
Un índice más alto de lo esperado suele interpretarse como positivo/alcista para el JPY, mientras que un índice más bajo de lo esperado suele interpretarse como negativo/bajista para el JPY.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Actividad Empresarial en el Sector Servicios de Japón del au Jibun Bank (au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
