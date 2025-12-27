CalendarioSecciones

Número de peticiones del subsidio de desempleo en EE.UU. (United States Initial Jobless Claims)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (United States Department of Labor)
Sector:
Laboral
Alta 214 K 227 K
224 K
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
227 K
214 K
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Las Peticiones del Subsidio de Desempleo muestran el número de personas que presentan una solicitud para recibir beneficios del seguro de desempleo por primera vez en la última semana. En otras palabras, la cantidad de personas que han perdido sus trabajos durante el periodo dado.

El indicador se usa para valorar el estado del mercado laboral y la salud económica general de los EE.UU. Dado que el flujo semanal de datos muestra una alta volatilidad, los valores medios del mes son frecuentemente monitoreados en su lugar. La alta volatilidad puede deberse a diferentes factores. Por ejemplo, puede haber menos solicitudes durante las semanas laborales reducidas.

El crecimiento sistemático del indicador apunta a un debilitamiento del mercado laboral y un aumento en el desempleo. Las peticiones iniciales del subsidio de desempleo normalmente aumentan antes de que la economía entre en recesión. Por el contrario, pueden disminuir antes que la economía comience a recuperarse. Por lo tanto, se considera un fuerte indicador avanzado de la salud de la economía de los EE.UU.

Además, la Fed tiene en cuenta el estado del mercado laboral en su decisión sobre la tasa de interés. Por lo tanto, un crecimiento de las peticiones del subsidio de desempleo registrado durante varias semanas consecutivas puede tener un efecto negativo en las cotizaciones del dólar estadounidense.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Número de peticiones del subsidio de desempleo en EE.UU. (United States Initial Jobless Claims)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
20 dic 2025
214 K
227 K
224 K
13 dic 2025
224 K
208 K
237 K
6 dic 2025
236 K
196 K
192 K
29 nov 2025
191 K
222 K
218 K
22 nov 2025
216 K
215 K
222 K
15 nov 2025
220 K
228 K
20 sept 2025
218 K
208 K
232 K
13 sept 2025
231 K
282 K
264 K
6 sept 2025
263 K
235 K
236 K
30 ago 2025
237 K
231 K
229 K
23 ago 2025
229 K
236 K
234 K
16 ago 2025
235 K
226 K
224 K
9 ago 2025
224 K
223 K
227 K
2 ago 2025
226 K
225 K
219 K
26 jul 2025
218 K
224 K
217 K
19 jul 2025
217 K
215 K
221 K
12 jul 2025
221 K
218 K
228 K
5 jul 2025
227 K
228 K
232 K
28 jun 2025
233 K
242 K
237 K
21 jun 2025
236 K
247 K
246 K
14 jun 2025
245 K
236 K
250 K
7 jun 2025
248 K
243 K
248 K
31 may 2025
247 K
233 K
239 K
24 may 2025
240 K
226 K
226 K
17 may 2025
227 K
231 K
229 K
10 may 2025
229 K
233 K
229 K
3 may 2025
228 K
234 K
241 K
26 abr 2025
241 K
218 K
223 K
19 abr 2025
222 K
221 K
216 K
12 abr 2025
215 K
219 K
224 K
5 abr 2025
223 K
218 K
219 K
29 mar 2025
219 K
231 K
225 K
22 mar 2025
224 K
225 K
225 K
15 mar 2025
223 K
211 K
221 K
8 mar 2025
220 K
209 K
222 K
1 mar 2025
221 K
231 K
242 K
22 feb 2025
242 K
211 K
220 K
15 feb 2025
219 K
212 K
214 K
8 feb 2025
213 K
218 K
220 K
1 feb 2025
219 K
212 K
208 K
25 ene 2025
207 K
213 K
223 K
18 ene 2025
223 K
215 K
217 K
11 ene 2025
217 K
216 K
203 K
4 ene 2025
201 K
218 K
211 K
28 dic 2024
211 K
219 K
220 K
21 dic 2024
219 K
219 K
220 K
14 dic 2024
220 K
224 K
242 K
7 dic 2024
242 K
219 K
225 K
30 nov 2024
224 K
205 K
215 K
23 nov 2024
213 K
203 K
215 K
12345678...20
