Las Peticiones del Subsidio de Desempleo muestran el número de personas que presentan una solicitud para recibir beneficios del seguro de desempleo por primera vez en la última semana. En otras palabras, la cantidad de personas que han perdido sus trabajos durante el periodo dado.

El indicador se usa para valorar el estado del mercado laboral y la salud económica general de los EE.UU. Dado que el flujo semanal de datos muestra una alta volatilidad, los valores medios del mes son frecuentemente monitoreados en su lugar. La alta volatilidad puede deberse a diferentes factores. Por ejemplo, puede haber menos solicitudes durante las semanas laborales reducidas.

El crecimiento sistemático del indicador apunta a un debilitamiento del mercado laboral y un aumento en el desempleo. Las peticiones iniciales del subsidio de desempleo normalmente aumentan antes de que la economía entre en recesión. Por el contrario, pueden disminuir antes que la economía comience a recuperarse. Por lo tanto, se considera un fuerte indicador avanzado de la salud de la economía de los EE.UU.

Además, la Fed tiene en cuenta el estado del mercado laboral en su decisión sobre la tasa de interés. Por lo tanto, un crecimiento de las peticiones del subsidio de desempleo registrado durante varias semanas consecutivas puede tener un efecto negativo en las cotizaciones del dólar estadounidense.

Gráfico de los últimos valores: