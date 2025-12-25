CalendarioSecciones

Calendario económico e indicadores de la India

Indicador Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto a/a 5.4% 3 T 2024 6.7% Trimestral
IPC a/a N/D oct 2025 1.54% Mensual
Decisión sobre la Tasa de Interés del RBI N/D 5.50%
Balance Comercial $​-24.53 B nov 2025 Mensual

2025.12.25 00:00, INR, Día de Navidad
2025.12.26 11:30, INR, Crecimiento de Préstamos Bancarios a/a, Pronóstico: 11.7%, Anterior: 11.5%
2025.12.26 11:30, INR, Crecimiento de Depósitos a/a, Pronóstico: 10.1%, Anterior: 10.2%
2025.12.26 11:30, INR, Reservas de Divisa Extranjera, Pronóstico: $​702.918 B, Anterior: $​688.949 B
2025.12.31 10:00, INR, Balace Fiscal, Anterior: ₹​-8.251 T
2025.12.31 11:30, INR, Producción de la Infraestructura a/a, Pronóstico: 0.6%, Anterior: 0.0%
2025.12.31 11:30, INR, Deuda Externa, Pronóstico: $​782.7 B, Anterior: $​747.2 B
2025.12.31 11:30, INR, Cuenta corriente, Pronóstico: $​1.330 B, Anterior: $​-2.400 B
2025.12.31 11:30, INR, Cuenta Corriente - Ratio del PIB, Pronóstico: -0.1%, Anterior: -0.2%
2025.12.31 11:30, INR, Cambio de Reservas, Pronóstico: $​-6.451 B, Anterior: $​4.508 B
2025.12.31 11:30, INR, Balanza Comercial de Mercancías, Pronóstico: $​-71.988 B, Anterior: $​-68.500 B
2025.12.31 11:30, INR, Revisión de Información Monetaria y Crediticia del RBI
2026.01.02 05:00, INR, PMI de Manufacturación de S&P Global, Pronóstico: 58.1, Anterior: 56.6
2026.01.02 11:30, INR, Reservas de Divisa Extranjera

PIB Último Referencia Anterior Frecuencia
PIB Anual a/a 6.5% 6.4%
Producto Interior Bruto a/a 5.4% 3 T 2024 6.7% Trimestral
Precios Último Referencia Anterior Frecuencia
IPC a/a N/D oct 2025 1.54% Mensual
IPC m/m N/D oct 2025 0.10% Mensual
IPM Alimentos a/a -4.16% nov 2025 -8.31% Mensual
IPM Combustibles y Energía a/a -2.27% nov 2025 -2.55% Mensual
IPM Productos de Manufactura a/a 1.33% nov 2025 1.54% Mensual
IPM a/a -0.32% nov 2025 -1.21% Mensual
Índice de Precios al Consumidor - Alimentos a/a N/D oct 2025 -2.28% Mensual
Índice de Precios al Consumidor - Alimentos m/m N/D oct 2025 -0.49% Mensual
Dinero Último Referencia Anterior Frecuencia
Crecimiento de Depósitos a/a N/D 12 dic 2025 10.2% Semanal
Crecimiento de Préstamos Bancarios a/a N/D 12 dic 2025 11.5% Semanal
Decisión sobre la Tasa Inversa REPO del RBI N/D 3.35%
Decisión sobre la Tasa de Interés del RBI N/D 5.50%
Masa Monetaria M3 del RBI a/a N/D 12 dic 2025 Semanal
Ratio de Reserva de Efectivo del RBI N/D 4.00%
Reservas de Divisa Extranjera N/D 19 dic 2025 $​688.949 B Semanal
Comercio Último Referencia Anterior Frecuencia
Balance Comercial $​-24.53 B nov 2025 Mensual
Balanza Comercial de Mercancías $​-68.500 B 2 T 2025 $​-59.500 B Trimestral
Cambio de Reservas $​4.508 B 2 T 2025 $​8.789 B Trimestral
Cuenta Corriente - Ratio del PIB -0.2% 2 T 2025 1.3% Trimestral
Cuenta corriente $​-2.400 B 2 T 2025 $​13.500 B Trimestral
Exportaciones $​38.13 B nov 2025 Mensual
Importaciones $​62.66 B nov 2025 Mensual
Gobierno Último Referencia Anterior Frecuencia
Balace Fiscal ₹​-8.251 T oct 2025 ₹​-5.731 T Mensual
Deuda Externa $​747.2 B 2 T 2025 $​735.9 B Trimestral
Negocios Último Referencia Anterior Frecuencia
PMI de Compuesto de S&P Global 59.7 nov 2025 60.4 Mensual
PMI de Manufacturación de S&P Global 56.6 nov 2025 59.2 Mensual
PMI de servicios de S&P Global 59.8 nov 2025 58.9 Mensual
Producción Industrial del año fiscal hasta la fecha a/a N/D sept 2025 3.0% Mensual
Producción Manufacturera a/a 4.8% sept 2025 3.8% Mensual
Producción Manufacturera del año fiscal hasta la fecha a/a 4.1% sept 2025 3.9% Mensual
Producción de la Infraestructura a/a 0.0% oct 2025 3.3% Mensual
Producción industrial a/a N/D sept 2025 4.0% Mensual