Calendario económico
Calendario económico e indicadores de la India
Panorámica
|Indicador
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto a/a
|5.4%
|3 T 2024
|6.7%
|Trimestral
|IPC a/a
|N/D
|oct 2025
|1.54%
|Mensual
|Decisión sobre la Tasa de Interés del RBI
|N/D
|5.50%
|Balance Comercial
|$-24.53 B
|nov 2025
|Mensual
Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, INR, Día de Navidad
2025.12.26 11:30, INR, Crecimiento de Préstamos Bancarios a/a, Pronóstico: 11.7%, Anterior: 11.5%
2025.12.26 11:30, INR, Crecimiento de Depósitos a/a, Pronóstico: 10.1%, Anterior: 10.2%
2025.12.26 11:30, INR, Reservas de Divisa Extranjera, Pronóstico: $702.918 B, Anterior: $688.949 B
2025.12.31 10:00, INR, Balace Fiscal, Anterior: ₹-8.251 T
2025.12.31 11:30, INR, Producción de la Infraestructura a/a, Pronóstico: 0.6%, Anterior: 0.0%
2025.12.31 11:30, INR, Deuda Externa, Pronóstico: $782.7 B, Anterior: $747.2 B
2025.12.31 11:30, INR, Cuenta corriente, Pronóstico: $1.330 B, Anterior: $-2.400 B
2025.12.31 11:30, INR, Cuenta Corriente - Ratio del PIB, Pronóstico: -0.1%, Anterior: -0.2%
2025.12.31 11:30, INR, Cambio de Reservas, Pronóstico: $-6.451 B, Anterior: $4.508 B
2025.12.31 11:30, INR, Balanza Comercial de Mercancías, Pronóstico: $-71.988 B, Anterior: $-68.500 B
2025.12.31 11:30, INR, Revisión de Información Monetaria y Crediticia del RBI
2026.01.02 05:00, INR, PMI de Manufacturación de S&P Global, Pronóstico: 58.1, Anterior: 56.6
2026.01.02 11:30, INR, Reservas de Divisa Extranjera
Indicadores económicos
|PIB
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|PIB Anual a/a
|6.5%
|6.4%
|Producto Interior Bruto a/a
|5.4%
|3 T 2024
|6.7%
|Trimestral
|Precios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|IPC a/a
|N/D
|oct 2025
|1.54%
|Mensual
|IPC m/m
|N/D
|oct 2025
|0.10%
|Mensual
|IPM Alimentos a/a
|-4.16%
|nov 2025
|-8.31%
|Mensual
|IPM Combustibles y Energía a/a
|-2.27%
|nov 2025
|-2.55%
|Mensual
|IPM Productos de Manufactura a/a
|1.33%
|nov 2025
|1.54%
|Mensual
|IPM a/a
|-0.32%
|nov 2025
|-1.21%
|Mensual
|Índice de Precios al Consumidor - Alimentos a/a
|N/D
|oct 2025
|-2.28%
|Mensual
|Índice de Precios al Consumidor - Alimentos m/m
|N/D
|oct 2025
|-0.49%
|Mensual
|Dinero
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Crecimiento de Depósitos a/a
|N/D
|12 dic 2025
|10.2%
|Semanal
|Crecimiento de Préstamos Bancarios a/a
|N/D
|12 dic 2025
|11.5%
|Semanal
|Decisión sobre la Tasa Inversa REPO del RBI
|N/D
|3.35%
|Decisión sobre la Tasa de Interés del RBI
|N/D
|5.50%
|Masa Monetaria M3 del RBI a/a
|N/D
|12 dic 2025
|Semanal
|Ratio de Reserva de Efectivo del RBI
|N/D
|4.00%
|Reservas de Divisa Extranjera
|N/D
|19 dic 2025
|$688.949 B
|Semanal
|Comercio
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Balance Comercial
|$-24.53 B
|nov 2025
|Mensual
|Balanza Comercial de Mercancías
|$-68.500 B
|2 T 2025
|$-59.500 B
|Trimestral
|Cambio de Reservas
|$4.508 B
|2 T 2025
|$8.789 B
|Trimestral
|Cuenta Corriente - Ratio del PIB
|-0.2%
|2 T 2025
|1.3%
|Trimestral
|Cuenta corriente
|$-2.400 B
|2 T 2025
|$13.500 B
|Trimestral
|Exportaciones
|$38.13 B
|nov 2025
|Mensual
|Importaciones
|$62.66 B
|nov 2025
|Mensual
|Gobierno
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Balace Fiscal
|₹-8.251 T
|oct 2025
|₹-5.731 T
|Mensual
|Deuda Externa
|$747.2 B
|2 T 2025
|$735.9 B
|Trimestral
|Negocios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|PMI de Compuesto de S&P Global
|59.7
|nov 2025
|60.4
|Mensual
|PMI de Manufacturación de S&P Global
|56.6
|nov 2025
|59.2
|Mensual
|PMI de servicios de S&P Global
|59.8
|nov 2025
|58.9
|Mensual
|Producción Industrial del año fiscal hasta la fecha a/a
|N/D
|sept 2025
|3.0%
|Mensual
|Producción Manufacturera a/a
|4.8%
|sept 2025
|3.8%
|Mensual
|Producción Manufacturera del año fiscal hasta la fecha a/a
|4.1%
|sept 2025
|3.9%
|Mensual
|Producción de la Infraestructura a/a
|0.0%
|oct 2025
|3.3%
|Mensual
|Producción industrial a/a
|N/D
|sept 2025
|4.0%
|Mensual