La Cuenta Corriente forma parte de la balanza de pagos de Suecia, y representa la información sistematizada sobre todas las transacciones económicas entre residentes y no residentes.

La Cuenta Corriente muestra la balanza comercial neta (la diferencia entre los bienes y servicios exportados e importados), el ingreso neto de los factores (tales como intereses, dividendos, etc.) y los pagos de transferencia neta (por ejemplo, donaciones extranjeras). Esto significa que este balance es más completo en comparación con la balanza de pagos, no incluye los flujos de efectivo de las importaciones de capital y las exportaciones de capital y las fluctuaciones en las reservas de oro y divisas extranjeras.

La tendencia se define comparando el valor actual con el valor del indicador en el mismo trimestre del año anterior. Esto elimina la influencia de los cambios estacionales.

Un superávit en cuenta corriente aumenta los activos externos netos y provoca un aumento en las exportaciones de capital en forma de un incremento en los activos externos en la cuenta de capital. Algunos economistas interpretan esto como un signo de debilidad, otros, como lo contrario. En el caso del déficit en la cuenta corriente, por supuesto, esto es exactamente lo opuesto. Además, cualquier desequilibrio externo creciente y prolongado se considera una causa de posibles crisis financieras.

No obstante, en general, los valores superiores a lo esperado se consideran positivos para la corona sueca.

Gráfico de los últimos valores: