Calendario económico e indicadores de Francia
Panorámica
|Indicador
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto t/t
|0.5%
|3 T 2025
|0.5%
|Trimestral
|Tasa de Desempleo
|7.7%
|3 T 2025
|7.6%
|Trimestral
|IPC a/a
|0.9%
|nov 2025
|0.9%
|Mensual
|Balance Comercial
|€-3.918 B
|oct 2025
|€-6.347 B
|Mensual
Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, EUR, Día de Navidad
2025.12.29 13:50, EUR, Subasta de Deuda Pública (BTF) a 3 meses, Anterior: 2.079%
2025.12.29 13:50, EUR, Subasta de Deuda Pública (BTF) a 6 meses, Anterior: 2.117%
2025.12.29 13:50, EUR, Subasta de Deuda Pública (BTF) a 12 meses, Anterior: 2.146%
2026.01.01 08:00, EUR, Registro de Nuevos Automóviles m/m, Anterior: -4.7%
2026.01.01 08:00, EUR, Registro de Nuevos Automóviles a/a, Anterior: -0.3%
2026.01.01 09:50, EUR, Subasta de Deuda Pública (OAT) a 10 años, Anterior: 3.380%
2026.01.02 08:50, EUR, PMI de Manufacturación de S&P Global
Indicadores económicos
|Mercado
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Subasta de Deuda Pública (BTF) a 12 meses
|2.146%
|2.148%
|Subasta de Deuda Pública (BTF) a 3 meses
|2.079%
|2.088%
|Subasta de Deuda Pública (BTF) a 6 meses
|2.117%
|2.103%
|Subasta de Deuda Pública (OAT) a 10 años
|3.380%
|3.430%
|Subasta de Deuda Pública (OAT) a 3 años
|2.340%
|2.220%
|Subasta de Deuda Pública (OAT) a 5 años
|2.760%
|2.630%
|PIB
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto a/a
|0.9%
|3 T 2025
|0.9%
|Trimestral
|Producto Interior Bruto t/t
|0.5%
|3 T 2025
|0.5%
|Trimestral
|Laboral
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Cambio en el Empleo no Agrícola t/t
|0.0%
|3 T 2025
|-0.3%
|Trimestral
|Número Total de Solicitantes de Empleo
|3082.0 K
|sept 2025
|3021.8 K
|Mensual
|Tasa de Desempleo
|7.7%
|3 T 2025
|7.6%
|Trimestral
|Precios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|IPC a/a
|0.9%
|nov 2025
|0.9%
|Mensual
|IPC m/m
|-0.2%
|nov 2025
|-0.1%
|Mensual
|IPCA a/a
|0.8%
|nov 2025
|0.8%
|Mensual
|IPCA m/m
|-0.2%
|nov 2025
|-0.2%
|Mensual
|PPI m/m
|0.0%
|nov 2025
|-0.1%
|Mensual
|Comercio
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Balance Comercial
|€-3.918 B
|oct 2025
|€-6.347 B
|Mensual
|Cuenta corriente
|€-3.1 B
|may 2025
|€-6.6 B
|Mensual
|Exportaciones
|€51.730 B
|oct 2025
|€51.967 B
|Mensual
|Importaciones
|€55.648 B
|oct 2025
|€58.314 B
|Mensual
|Gobierno
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Balace Presupuestario del Gobierno
|€-136.2 B
|oct 2025
|€-155.4 B
|Mensual
|Negocios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Clima de Negocios
|102
|dic 2025
|98
|Mensual
|PMI de Compuesto de S&P Global
|N/D
|dic 2025
|50.4
|Mensual
|PMI de Manufacturación de S&P Global
|N/D
|dic 2025
|47.8
|Mensual
|PMI de la Construcción de S&P Global
|43.6
|nov 2025
|39.8
|Mensual
|PMI de servicios de S&P Global
|N/D
|dic 2025
|51.4
|Mensual
|Previsión de Inversión Industrial
|10.0%
|3 T 2021
|10.0%
|Trimestral
|Producción Industrial m/m
|0.7%
|oct 2025
|0.2%
|Mensual
|Registro de Nuevos Automóviles a/a
|-0.3%
|nov 2025
|2.9%
|Mensual
|Registro de Nuevos Automóviles m/m
|-4.7%
|nov 2025
|-0.6%
|Mensual
|Consumidor
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Gasto del Consumidor m/m
|0.4%
|oct 2025
|0.3%
|Mensual
|Índice de confianza del consumidor
|89
|nov 2025
|90
|Mensual