Calendario económico e indicadores de Francia

Indicador Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto t/t 0.5% 3 T 2025 0.5% Trimestral
Tasa de Desempleo 7.7% 3 T 2025 7.6% Trimestral
IPC a/a 0.9% nov 2025 0.9% Mensual
Balance Comercial €​-3.918 B oct 2025 €​-6.347 B Mensual

Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, EUR, Día de Navidad
2025.12.29 13:50, EUR, Subasta de Deuda Pública (BTF) a 3 meses, Anterior: 2.079%
2025.12.29 13:50, EUR, Subasta de Deuda Pública (BTF) a 6 meses, Anterior: 2.117%
2025.12.29 13:50, EUR, Subasta de Deuda Pública (BTF) a 12 meses, Anterior: 2.146%
2026.01.01 08:00, EUR, Registro de Nuevos Automóviles m/m, Anterior: -4.7%
2026.01.01 08:00, EUR, Registro de Nuevos Automóviles a/a, Anterior: -0.3%
2026.01.01 09:50, EUR, Subasta de Deuda Pública (OAT) a 10 años, Anterior: 3.380%
2026.01.02 08:50, EUR, PMI de Manufacturación de S&P Global

Indicadores económicos

Mercado Último Referencia Anterior Frecuencia
Subasta de Deuda Pública (BTF) a 12 meses 2.146% 2.148%
Subasta de Deuda Pública (BTF) a 3 meses 2.079% 2.088%
Subasta de Deuda Pública (BTF) a 6 meses 2.117% 2.103%
Subasta de Deuda Pública (OAT) a 10 años 3.380% 3.430%
Subasta de Deuda Pública (OAT) a 3 años 2.340% 2.220%
Subasta de Deuda Pública (OAT) a 5 años 2.760% 2.630%
PIB Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto a/a 0.9% 3 T 2025 0.9% Trimestral
Producto Interior Bruto t/t 0.5% 3 T 2025 0.5% Trimestral
Laboral Último Referencia Anterior Frecuencia
Cambio en el Empleo no Agrícola t/t 0.0% 3 T 2025 -0.3% Trimestral
Número Total de Solicitantes de Empleo 3082.0 K sept 2025 3021.8 K Mensual
Tasa de Desempleo 7.7% 3 T 2025 7.6% Trimestral
Precios Último Referencia Anterior Frecuencia
IPC a/a 0.9% nov 2025 0.9% Mensual
IPC m/m -0.2% nov 2025 -0.1% Mensual
IPCA a/a 0.8% nov 2025 0.8% Mensual
IPCA m/m -0.2% nov 2025 -0.2% Mensual
PPI m/m 0.0% nov 2025 -0.1% Mensual
Comercio Último Referencia Anterior Frecuencia
Balance Comercial €​-3.918 B oct 2025 €​-6.347 B Mensual
Cuenta corriente €​-3.1 B may 2025 €​-6.6 B Mensual
Exportaciones €​51.730 B oct 2025 €​51.967 B Mensual
Importaciones €​55.648 B oct 2025 €​58.314 B Mensual
Gobierno Último Referencia Anterior Frecuencia
Balace Presupuestario del Gobierno €​-136.2 B oct 2025 €​-155.4 B Mensual
Negocios Último Referencia Anterior Frecuencia
Clima de Negocios 102 dic 2025 98 Mensual
PMI de Compuesto de S&P Global N/D dic 2025 50.4 Mensual
PMI de Manufacturación de S&P Global N/D dic 2025 47.8 Mensual
PMI de la Construcción de S&P Global 43.6 nov 2025 39.8 Mensual
PMI de servicios de S&P Global N/D dic 2025 51.4 Mensual
Previsión de Inversión Industrial 10.0% 3 T 2021 10.0% Trimestral
Producción Industrial m/m 0.7% oct 2025 0.2% Mensual
Registro de Nuevos Automóviles a/a -0.3% nov 2025 2.9% Mensual
Registro de Nuevos Automóviles m/m -4.7% nov 2025 -0.6% Mensual
Consumidor Último Referencia Anterior Frecuencia
Gasto del Consumidor m/m 0.4% oct 2025 0.3% Mensual
Índice de confianza del consumidor 89 nov 2025 90 Mensual