Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Sector Servicios Caixin (Caixin China Services Purchasing Managers Index (PMI))

País:
China
CNY, Yuan chino
Fuente:
S&P Global
Sector:
Negocios
Media 52.1 51.5
52.6
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
52.3
52.1
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Sector Servicios Caixin da una descripción general del estado del sector de servicios de China. El índice se calcula con la ayuda de una encuesta realizada a los gerentes de compras de más de 400 grandes empresas del sector servicios. Las empresas se seleccionan según su contribución al PIB de China, de acuerdo con la clasificación industrial estándar.

El indicador pertenece a la familia de PMI calculados por la agencia internacional Markit. Esta agencia coopera con el grupo de medios chinos de Caixin.

Los participantes en la encuesta son sondeados para valorar los cambios en su compañía: si han mejorado, empeorado o permanecido sin cambios en el último mes. El cuestionario para el sector servicios contiene preguntas sobre la actividad comercial, los nuevos pedidos, los precios pagados y recibidos, el empleo y las perspectivas comerciales. Los índices difusos se compilan en función de la encuesta. El PMI final del sector servicios se calcula usando estos índices difusos.

Estos subíndices difusos por separado pueden servir como indicadores principales, pues los gerentes de compras perciben antes que otros los cambios relacionados con las entregas, los pedidos y otros parámetros económicos importantes. Por lo tanto, sus estimaciones sobre los estados del mercado se dan antes que otros valores estadísticos, generalmente calculados después de que la situación haya cambiado.

Lecturas superiores a 50 señalan un crecimiento general de la actividad del sector servicios. Las lecturas por debajo de 50, indican una reducción de la misma. El crecimiento del PMI del sector servicios sugiere el posterior desarrollo de la industria del sector servicios de China. Esto puede afectar las cotizaciones del yuan de manera positiva.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Sector Servicios Caixin (Caixin China Services Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
52.1
51.5
52.6
oct 2025
52.6
51.6
52.9
sept 2025
52.9
51.7
53.0
ago 2025
53.0
51.5
52.6
jul 2025
52.6
51.0
50.6
jun 2025
50.6
51.3
51.1
may 2025
51.1
51.4
50.7
abr 2025
50.7
51.6
51.9
mar 2025
51.9
51.7
51.4
feb 2025
51.4
51.8
51.0
ene 2025
51.0
51.8
52.2
dic 2024
52.2
51.9
51.5
nov 2024
51.5
52.1
52.0
oct 2024
52.0
52.2
50.3
sept 2024
50.3
52.3
51.6
ago 2024
51.6
52.4
52.1
jul 2024
52.1
51.4
51.2
jun 2024
51.2
53.5
54.0
may 2024
54.0
52.6
52.5
abr 2024
52.5
52.6
52.7
mar 2024
52.7
51.2
52.5
feb 2024
52.5
51.9
52.7
ene 2024
52.7
54.2
52.9
dic 2023
52.9
50.9
51.5
nov 2023
51.5
50.3
50.4
oct 2023
50.4
51.0
50.2
sept 2023
50.2
52.9
51.8
ago 2023
51.8
54.0
54.1
jul 2023
54.1
55.5
53.9
jun 2023
53.9
56.8
57.1
may 2023
57.1
57.1
56.4
abr 2023
56.4
56.5
57.8
mar 2023
57.8
54.0
55.0
feb 2023
55.0
50.5
52.9
ene 2023
52.9
47.3
48.0
dic 2022
48.0
47.5
46.7
nov 2022
46.7
48.8
48.4
oct 2022
48.4
52.1
49.3
sept 2022
49.3
55.3
55.0
ago 2022
55.0
55.0
55.5
jul 2022
55.5
48.0
54.5
jun 2022
54.5
47.3
41.4
may 2022
41.4
47.3
36.2
abr 2022
36.2
52.8
42.0
mar 2022
42.0
53.0
50.2
feb 2022
50.2
53.0
51.4
ene 2022
51.4
52.9
53.1
dic 2021
53.1
52.7
52.1
nov 2021
52.1
52.4
53.8
oct 2021
53.8
50.7
53.4
1234
