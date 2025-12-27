El Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Sector Servicios Caixin da una descripción general del estado del sector de servicios de China. El índice se calcula con la ayuda de una encuesta realizada a los gerentes de compras de más de 400 grandes empresas del sector servicios. Las empresas se seleccionan según su contribución al PIB de China, de acuerdo con la clasificación industrial estándar.

El indicador pertenece a la familia de PMI calculados por la agencia internacional Markit. Esta agencia coopera con el grupo de medios chinos de Caixin.

Los participantes en la encuesta son sondeados para valorar los cambios en su compañía: si han mejorado, empeorado o permanecido sin cambios en el último mes. El cuestionario para el sector servicios contiene preguntas sobre la actividad comercial, los nuevos pedidos, los precios pagados y recibidos, el empleo y las perspectivas comerciales. Los índices difusos se compilan en función de la encuesta. El PMI final del sector servicios se calcula usando estos índices difusos.

Estos subíndices difusos por separado pueden servir como indicadores principales, pues los gerentes de compras perciben antes que otros los cambios relacionados con las entregas, los pedidos y otros parámetros económicos importantes. Por lo tanto, sus estimaciones sobre los estados del mercado se dan antes que otros valores estadísticos, generalmente calculados después de que la situación haya cambiado.

Lecturas superiores a 50 señalan un crecimiento general de la actividad del sector servicios. Las lecturas por debajo de 50, indican una reducción de la misma. El crecimiento del PMI del sector servicios sugiere el posterior desarrollo de la industria del sector servicios de China. Esto puede afectar las cotizaciones del yuan de manera positiva.

Gráfico de los últimos valores: