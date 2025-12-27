El índice coincidente de Japón evalúa la situación económica actual en función de una serie de indicadores relacionados con el periodo del informe.

El Índice Coincidente usa 11 indicadores, tales como el Índice de Producción y la Ratio de Trabajo Activo, como un indicador de la serie correspondiente. El índice calculado a partir de la secuencia de coincidencia se denomina exponente de coincidencia. Es un índice compuesto, que incluye varios componentes que caracterizan todas las etapas de producción, consumo, ventas mayoristas y minoristas, ingresos operativos e indicadores del mercado laboral.

El Índice Coincidente Compuesto de Japón mide las condiciones económicas actuales. Con la tarea principal de medir la amplitud de las fluctuaciones en la actividad económica, el índice compuesto se crea añadiendo la tasa de cambio de la serie seleccionada. El año base para estas series es 1995, para el cual se toma 100 como la suma de valores promedio.

El Índice Coincidente es uno de los tres índices que componen el Índice de Tendencia Económica anunciado por la Oficina del Gabinete junto con el Índice Compuesto de Liderazgo y el Índice Compuesto Rezagado. Se usa principalmente para entender el estado actual de la economía, ya que, de una forma aproximada, se mueve de acuerdo con la esta.

Gráfico de los últimos valores: