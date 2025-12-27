CalendarioSecciones

Índice Coincidente de Japón m/m (Japan Coincident Index m/m)

País:
Japón
JPY, Yen Japonés
Fuente:
Oficina del Gabinete (Cabinet Office)
Sector:
Negocios
El índice coincidente de Japón evalúa la situación económica actual en función de una serie de indicadores relacionados con el periodo del informe.

El Índice Coincidente usa 11 indicadores, tales como el Índice de Producción y la Ratio de Trabajo Activo, como un indicador de la serie correspondiente. El índice calculado a partir de la secuencia de coincidencia se denomina exponente de coincidencia. Es un índice compuesto, que incluye varios componentes que caracterizan todas las etapas de producción, consumo, ventas mayoristas y minoristas, ingresos operativos e indicadores del mercado laboral.

El Índice Coincidente Compuesto de Japón mide las condiciones económicas actuales. Con la tarea principal de medir la amplitud de las fluctuaciones en la actividad económica, el índice compuesto se crea añadiendo la tasa de cambio de la serie seleccionada. El año base para estas series es 1995, para el cual se toma 100 como la suma de valores promedio.

El Índice Coincidente es uno de los tres índices que componen el Índice de Tendencia Económica anunciado por la Oficina del Gabinete junto con el Índice Compuesto de Liderazgo y el Índice Compuesto Rezagado. Se usa principalmente para entender el estado actual de la economía, ya que, de una forma aproximada, se mueve de acuerdo con la esta.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
N/D
oct 2025 prelim.
N/D
sept 2025
N/D
sept 2025 prelim.
N/D
-1.3%
ago 2025
-1.3%
-0.7%
ago 2025 prelim.
-0.7%
-1.8%
jul 2025
-1.8%
-2.6%
jul 2025 prelim.
-2.6%
0.3%
jun 2025
0.7%
0.8%
jun 2025 prelim.
0.8%
0.0%
may 2025
0.0%
-0.1%
may 2025 prelim.
-0.1%
0.2%
abr 2025
0.2%
-0.3%
abr 2025 prelim.
-0.3%
-1.3%
mar 2025
-1.4%
-1.3%
mar 2025 prelim.
-1.3%
0.9%
feb 2025
0.9%
0.8%
feb 2025 prelim.
0.8%
0.1%
ene 2025
0.1%
0.1%
ene 2025 prelim.
0.1%
1.0%
dic 2024
1.0%
1.4%
dic 2024 prelim.
1.4%
-1.4%
nov 2024
-1.4%
-1.5%
nov 2024 prelim.
-1.5%
2.8%
oct 2024
2.8%
2.5%
oct 2024 prelim.
2.5%
0.7%
sept 2024
1.3%
1.7%
sept 2024 prelim.
1.7%
-3.2%
ago 2024
-3.2%
-3.7%
ago 2024 prelim.
-3.7%
3.1%
jul 2024
3.1%
3.0%
jul 2024 prelim.
3.0%
-3.4%
jun 2024
-3.9%
-3.4%
jun 2024 prelim.
-3.4%
1.9%
may 2024
1.9%
1.3%
may 2024 prelim.
1.3%
1.0%
abr 2024
1.0%
1.0%
abr 2024 prelim.
1.0%
1.9%
mar 2024
2.1%
2.4%
mar 2024 prelim.
2.4%
-0.7%
feb 2024
-0.7%
-1.2%
feb 2024 prelim.
-1.2%
-3.8%
ene 2024
-3.8%
-5.8%
ene 2024 prelim.
-5.8%
1.3%
dic 2023
1.3%
1.6%
dic 2023 prelim.
1.6%
-1.3%
nov 2023
-1.3%
-1.4%
nov 2023 prelim.
-1.4%
0.2%
oct 2023
0.2%
0.2%
oct 2023 prelim.
0.2%
0.3%
