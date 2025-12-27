Sentix realiza una encuesta semanal estandarizada entre las partes interesadas que se han registrado voluntariamente en las expectativas para los próximos 6 meses de los índices bursátiles, los mercados de bonos, divisas y materias primas y los temas actuales cambiantes. Por lo general, los encuestados disponen de cuatro respuestas para expresar sus expectativas sobre los precios: alcista, neutral, bajista y sin opinión.

A partir de los resultados de esta encuesta, sentix calcula y publica varios índices, incluido el índice económico de la zona euro. El sentimiento se calcula dividiendo la diferencia entre los alcistas y los bajistas por el número de participantes en la encuesta.

Sentix sugiere el uso de sus índices a la hora de tomar decisiones de inversión a corto y mediano plazo. Asimismo, considera que es más recomendable actuar contra la tendencia o el estado de ánimo si el valor del sentimiento alcanza valores extremos. Como "regla general", afirman que un valor superior a 0.4 (equivalente a un 40% más de alcista que de bajistas) se considera una señal de debilitamiento inminente, y un -0.3 (30% de bajistas más que de alcistas) se considera señal de un posible aumento de precios. Sin embargo, valores ligeramente diferentes se aplican a diferentes mercados. También puede resultar útil un análisis de las divergencias, es decir, si un nuevo pico en los precios no va acompañado de un nuevo pico en el sentimiento, esto también podría indicar un cambio de tendencia.

Gráfico de los últimos valores: