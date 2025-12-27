CalendarioSecciones

Confianza del Inversor de la Unión Europea de Sentix (European Union Sentix Investor Confidence)

País:
Unión Europea
EUR, Euro
Fuente:
Sentix GmbH
Sector:
Negocios
Baja -6.2 -6.3
-7.4
Última versión
Anterior
-6.2
-6.2
Próxima versión
Anterior
Sentix realiza una encuesta semanal estandarizada entre las partes interesadas que se han registrado voluntariamente en las expectativas para los próximos 6 meses de los índices bursátiles, los mercados de bonos, divisas y materias primas y los temas actuales cambiantes. Por lo general, los encuestados disponen de cuatro respuestas para expresar sus expectativas sobre los precios: alcista, neutral, bajista y sin opinión.

A partir de los resultados de esta encuesta, sentix calcula y publica varios índices, incluido el índice económico de la zona euro. El sentimiento se calcula dividiendo la diferencia entre los alcistas y los bajistas por el número de participantes en la encuesta.

Sentix sugiere el uso de sus índices a la hora de tomar decisiones de inversión a corto y mediano plazo. Asimismo, considera que es más recomendable actuar contra la tendencia o el estado de ánimo si el valor del sentimiento alcanza valores extremos. Como "regla general", afirman que un valor superior a 0.4 (equivalente a un 40% más de alcista que de bajistas) se considera una señal de debilitamiento inminente, y un -0.3 (30% de bajistas más que de alcistas) se considera señal de un posible aumento de precios. Sin embargo, valores ligeramente diferentes se aplican a diferentes mercados. También puede resultar útil un análisis de las divergencias, es decir, si un nuevo pico en los precios no va acompañado de un nuevo pico en el sentimiento, esto también podría indicar un cambio de tendencia.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Confianza del Inversor de la Unión Europea de Sentix (European Union Sentix Investor Confidence)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
-6.2
-6.3
-7.4
nov 2025
-7.4
-6.7
-5.4
oct 2025
-5.4
-9.2
sept 2025
-9.2
-7.3
-3.7
ago 2025
-3.7
-7.7
4.5
jul 2025
4.5
-6.9
0.2
jun 2025
-5.9
-6.8
-19.3
may 2025
-19.3
-6.7
-19.5
abr 2025
-19.5
-7.1
-2.9
mar 2025
-2.9
-7.7
-12.7
feb 2025
-12.7
-1.0
-17.7
ene 2025
7.6
-9.2
-17.5
dic 2024
-17.5
-13.3
-12.8
nov 2024
-12.8
-5.4
-13.8
oct 2024
-13.8
-4.2
-15.4
sept 2024
-15.4
-7.1
-13.9
ago 2024
-13.9
-3.4
-7.3
jul 2024
-7.3
-2.0
3.0
jun 2024
3.0
5.8
-3.6
may 2024
-3.6
9.6
-5.9
abr 2024
-5.9
-4.1
-27.9
mar 2024
-27.9
-13.9
-12.9
feb 2024
-12.9
-17.0
-15.8
ene 2024
-15.8
-25.0
-25.5
dic 2023
-25.5
-15.2
-18.6
nov 2023
-18.6
-22.6
-21.9
oct 2023
-21.9
-18.2
-21.5
sept 2023
-21.5
-16.8
-18.9
ago 2023
-18.9
-23.4
-22.5
jul 2023
-22.5
-17.9
-17.0
jun 2023
-17.0
-9.2
-13.1
may 2023
-13.1
-9.2
-8.7
abr 2023
-8.7
-10.1
-9.6
mar 2023
-9.6
-8.6
-8.0
feb 2023
-8.0
-11.8
-17.5
ene 2023
-17.5
-11.1
-21.0
dic 2022
-21.0
-27.1
-30.9
nov 2022
-30.9
-42.4
-38.3
oct 2022
-38.3
-30.8
-31.8
sept 2022
-31.8
-29.0
-25.2
ago 2022
-25.2
-28.2
-26.4
jul 2022
-26.4
-1.2
-15.8
jun 2022
-15.8
-21.7
-22.6
may 2022
-22.6
-33.9
-18.0
abr 2022
-18.0
-16.3
-7.0
mar 2022
-7.0
17.0
16.6
feb 2022
16.6
9.9
14.9
ene 2022
14.9
11.2
13.5
dic 2021
13.5
21.1
18.3
nov 2021
18.3
17.6
16.9
