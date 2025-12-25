CalendarioSecciones

Calendario económico e indicadores de Noruega

Indicador Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto t/t 1.1% 3 T 2025 1.2% Trimestral
Tasa de Desempleo 4.5% nov 2025 4.4% Mensual
IPC a/a 3.0% nov 2025 3.1% Mensual
Decisión sobre la Tasa de Interés del Norges Bank 4.00% 4.00%
Balanza Comercial de Mercancías Kr​41.315 B nov 2025 Kr​56.090 B Mensual

2025.12.25 00:00, NOK, Día de Navidad
2025.12.26 00:00, NOK, Boxing Day
2025.12.29 07:00, NOK, Ventas Minoristas m/m, Pronóstico: 0.0%, Anterior: 0.1%
2025.12.29 07:00, NOK, Ventas minoristas a/a, Pronóstico: 3.9%, Anterior: 3.3%
2026.01.01 09:00, NOK, PMI de la Manufactura de DNB/NIMA, Pronóstico: 51.6, Anterior: 53.0

Indicadores económicos

PIB Último Referencia Anterior Frecuencia
PIB de Mainland t/t 0.1% 3 T 2025 0.5% Trimestral
Producto Interior Bruto a/a 2.1% 3 T 2025 -0.6% Trimestral
Producto Interior Bruto t/t 1.1% 3 T 2025 1.2% Trimestral
Laboral Último Referencia Anterior Frecuencia
Cambio del Desempleo de la NAV 22.714 K dic 2025 23.206 K Mensual
Tasa de Desempleo 4.5% nov 2025 4.4% Mensual
Tasa de Desempleo de la NAV no ajustada a variaciones estacionales 2.1% dic 2025 2.1% Mensual
Precios Último Referencia Anterior Frecuencia
CPI Básico m/m -0.3% nov 2025 0.6% Mensual
IPC Básico a/a 3.0% nov 2025 3.4% Mensual
IPC a/a 3.0% nov 2025 3.1% Mensual
IPC m/m 0.1% nov 2025 0.1% Mensual
PPI m/m 2.0% nov 2025 0.1% Mensual
Índice de Precios al Productor a/a -8.1% nov 2025 -6.9% Mensual
Dinero Último Referencia Anterior Frecuencia
Compra Diaria de Divisas del Norges Bank Kr​-0.150 B ago 2025 Kr​-0.150 B Mensual
Decisión sobre la Tasa de Interés del Norges Bank 4.00% 4.00%
Deuda Pública General de Préstamos Nacionales a/a 3.9% nov 2025 3.9% Mensual
Comercio Último Referencia Anterior Frecuencia
Balanza Comercial de Mercancías Kr​41.315 B nov 2025 Kr​56.090 B Mensual
Cuenta corriente Kr​174.541 B 3 T 2025 Kr​179.255 B Trimestral
Negocios Último Referencia Anterior Frecuencia
Confianza Industrial -0.3 3 T 2025 0.4 Trimestral
PMI de la Manufactura de DNB/NIMA 53.0 nov 2025 47.7 Mensual
Producción Industrial m/m -2.8% oct 2025 3.7% Mensual
Producción Manufacturera a/a 2.3% oct 2025 2.9% Mensual
Producción Manufacturera m/m -0.9% oct 2025 -1.4% Mensual
Producción industrial a/a 5.1% oct 2025 20.7% Mensual
Red Regional del Norges Bank - Crecimiento de la Producción 0.40 3 T 2025 0.40 Trimestral
Consumidor Último Referencia Anterior Frecuencia
Consumo del Hogar a/a 3.8% jun 2025 6.6% Mensual
Consumo del Hogar m/m 1.3% jun 2025 0.5% Mensual
Ventas Minoristas m/m 0.1% oct 2025 -0.5% Mensual
Ventas minoristas a/a 3.3% oct 2025 3.7% Mensual
Índice de Confianza del Consumidor N/D 4 T 2025 -3.6 Trimestral
Vivienda Último Referencia Anterior Frecuencia
HPI ajustado estacionalmente m/m 0.7% nov 2025 0.6% Mensual
HPI no ajustado a variaciones estacionales m/m -0.2% nov 2025 -0.4% Mensual
Índice de Precios Inmobiliarios a/a 6.2% nov 2025 5.8% Mensual