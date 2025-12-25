Calendario económico
Calendario económico e indicadores de Noruega
Panorámica
|Indicador
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto t/t
|1.1%
|3 T 2025
|1.2%
|Trimestral
|Tasa de Desempleo
|4.5%
|nov 2025
|4.4%
|Mensual
|IPC a/a
|3.0%
|nov 2025
|3.1%
|Mensual
|Decisión sobre la Tasa de Interés del Norges Bank
|4.00%
|4.00%
|Balanza Comercial de Mercancías
|Kr41.315 B
|nov 2025
|Kr56.090 B
|Mensual
Calendario económico
Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, NOK, Día de Navidad
2025.12.26 00:00, NOK, Boxing Day
2025.12.29 07:00, NOK, Ventas Minoristas m/m, Pronóstico: 0.0%, Anterior: 0.1%
2025.12.29 07:00, NOK, Ventas minoristas a/a, Pronóstico: 3.9%, Anterior: 3.3%
2026.01.01 09:00, NOK, PMI de la Manufactura de DNB/NIMA, Pronóstico: 51.6, Anterior: 53.0
Indicadores económicos
|PIB
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|PIB de Mainland t/t
|0.1%
|3 T 2025
|0.5%
|Trimestral
|Producto Interior Bruto a/a
|2.1%
|3 T 2025
|-0.6%
|Trimestral
|Producto Interior Bruto t/t
|1.1%
|3 T 2025
|1.2%
|Trimestral
|Laboral
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Cambio del Desempleo de la NAV
|22.714 K
|dic 2025
|23.206 K
|Mensual
|Tasa de Desempleo
|4.5%
|nov 2025
|4.4%
|Mensual
|Tasa de Desempleo de la NAV no ajustada a variaciones estacionales
|2.1%
|dic 2025
|2.1%
|Mensual
|Precios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|CPI Básico m/m
|-0.3%
|nov 2025
|0.6%
|Mensual
|IPC Básico a/a
|3.0%
|nov 2025
|3.4%
|Mensual
|IPC a/a
|3.0%
|nov 2025
|3.1%
|Mensual
|IPC m/m
|0.1%
|nov 2025
|0.1%
|Mensual
|PPI m/m
|2.0%
|nov 2025
|0.1%
|Mensual
|Índice de Precios al Productor a/a
|-8.1%
|nov 2025
|-6.9%
|Mensual
|Dinero
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Compra Diaria de Divisas del Norges Bank
|Kr-0.150 B
|ago 2025
|Kr-0.150 B
|Mensual
|Decisión sobre la Tasa de Interés del Norges Bank
|4.00%
|4.00%
|Deuda Pública General de Préstamos Nacionales a/a
|3.9%
|nov 2025
|3.9%
|Mensual
|Comercio
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Balanza Comercial de Mercancías
|Kr41.315 B
|nov 2025
|Kr56.090 B
|Mensual
|Cuenta corriente
|Kr174.541 B
|3 T 2025
|Kr179.255 B
|Trimestral
|Negocios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Confianza Industrial
|-0.3
|3 T 2025
|0.4
|Trimestral
|PMI de la Manufactura de DNB/NIMA
|53.0
|nov 2025
|47.7
|Mensual
|Producción Industrial m/m
|-2.8%
|oct 2025
|3.7%
|Mensual
|Producción Manufacturera a/a
|2.3%
|oct 2025
|2.9%
|Mensual
|Producción Manufacturera m/m
|-0.9%
|oct 2025
|-1.4%
|Mensual
|Producción industrial a/a
|5.1%
|oct 2025
|20.7%
|Mensual
|Red Regional del Norges Bank - Crecimiento de la Producción
|0.40
|3 T 2025
|0.40
|Trimestral
|Consumidor
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Consumo del Hogar a/a
|3.8%
|jun 2025
|6.6%
|Mensual
|Consumo del Hogar m/m
|1.3%
|jun 2025
|0.5%
|Mensual
|Ventas Minoristas m/m
|0.1%
|oct 2025
|-0.5%
|Mensual
|Ventas minoristas a/a
|3.3%
|oct 2025
|3.7%
|Mensual
|Índice de Confianza del Consumidor
|N/D
|4 T 2025
|-3.6
|Trimestral
|Vivienda
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|HPI ajustado estacionalmente m/m
|0.7%
|nov 2025
|0.6%
|Mensual
|HPI no ajustado a variaciones estacionales m/m
|-0.2%
|nov 2025
|-0.4%
|Mensual
|Índice de Precios Inmobiliarios a/a
|6.2%
|nov 2025
|5.8%
|Mensual