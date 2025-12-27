El Índice de Precios al Productor (IPP) a/a muestra el cambio en los precios de venta recibidos por los productores brasileños de bienes industriales, en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. El índice se considera un indicador avanzado de la inflación de los precios al consumidor. Un valor más alto de lo esperado puede indicar el fortalecimiento del real brasileño.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Productor (IPP) de Brasil a/a (Brazil Producer Price Index (PPI) y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).