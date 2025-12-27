Calendario económico
Cuenta Corriente de Australia (Australia Current Account)
|Baja
|$-16.646 B
|$-13.746 B
|
$-16.153 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Saldo de la Cuenta Corriente de Australia refleja el saldo comercial neto (la diferencia entre los bienes y servicios exportados e importados), los ingresos primarios y secundarios que los residentes de Australia han obtenido de los no residentes.
Los ingresos primarios se componen de los ingresos que los no residentes pagan a los residentes: compensaciones a los empleados, ingresos derivados de inversiones, ganancias reinvertidas, ingresos procedentes de alquileres con intereses de propiedad en el extranjero, dividendos sobre el patrimonio, subsidios a los productos. Los ingresos secundarios pueden referirse a asistencia humanitaria, grupos de personas que residen temporalmente en el extranjero, becas recibidas por estudiantes no residentes para investigación académica, etc.
El indicator se ajusta de forma estacional.
La influencia del indicador en el dólar australiano puede diferir según las condiciones económicas actuales. En la mayor parte de los casos, su crecimiento se considera positivo para la divisa, ya que los residentes extranjeros necesitan comprar dólares australianos para pagar bienes o servicios.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cuenta Corriente de Australia (Australia Current Account)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
