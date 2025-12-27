CalendarioSecciones

Índice australiano de actividad manufacturera de Ai Group (Ai Group Australia Manufacturing Index)

País:
Australia
AUD, Dólar australiano
Fuente:
Grupo de Industria de Australia (Australian Industry Group)
Sector:
Negocios
Baja N/D
-22.0
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
N/D
-22.0
oct 2025
-22.0
-13.2
sept 2025
-13.2
-20.9
ago 2025
-20.9
-23.9
jul 2025
-23.9
-29.3
jun 2025
-29.3
-23.5
may 2025
-23.5
-26.5
abr 2025
-26.5
-29.7
mar 2025
-29.7
-8.2
feb 2025
-8.2
-22.7
ene 2025
-22.7
-17.9
nov 2024
-17.9
-19.7
oct 2024
-19.7
-33.6
sept 2024
-33.6
-30.8
ago 2024
-30.8
-19.5
jul 2024
-19.5
-26.5
jun 2024
-26.5
-31.1
may 2024
-31.1
-13.9
abr 2024
-13.9
-7.0
mar 2024
-7.0
-12.6
feb 2024
-12.6
-23.8
ene 2024
-23.8
-25.3
nov 2023
-25.3
-20.9
oct 2023
-20.9
-12.8
sept 2023
-12.8
-19.8
ago 2023
-19.8
-25.6
jul 2023
-25.6
-19.8
jun 2023
-19.8
-5.1
may 2023
-5.1
-20.2
abr 2023
-20.2
5.6
