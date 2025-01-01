La Conferencia de Noticias del SNB es el mayor evento de relaciones públicas del regulador suizo. Durante la conferencia de prensa, el gobernador o vicegobernador del Banco Nacional de Suiza explica las decisiones relativas a la política monetaria, describe sus puntos de vista sobre las perspectivas del desarrollo económico y responde a diversas preguntas. Si la declaración del regulador contiene alguna pista sobre un endurecimiento futuro de la política monetaria, esto tendrá un impacto positivo a corto plazo en el franco suizo.