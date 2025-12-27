Calendario económico
El Índice de Gerentes de Compras del sector servicios de Markit/CIPS es publicado por Markit junto con el Chartered Institute of Procurement & Supply. Caracteriza las condiciones comerciales y el nivel de actividad de los gerentes de compras en el sector servicios de la economía del Reino Unido.
Con frecuencia, los gerentes de compras pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que los demás empleados de la empresa, porque las compras preceden a las actividades de producción de la empresa. Los gerentes de compras están entre los primeros en percibir tales cambios. La muestra para la encuesta se elige de forma que abarque el mayor número posible de grandes empresas en todo el país.
El cálculo del índice se basa en los datos reunidos a partir de las respuestas mensuales a los cuestionarios enviados a los ejecutivos de compras de las 600 empresas del Reino Unido con la mayor contribución al PIB. Los gerentes deben describir las condiciones comerciales y económicas actuales en el sector de la construcción nacional. El cuestionario abarca las siguientes variables económicas:
- La actividad empresarial
- Los nuevos pedidos
- Las órdenes pendientes
- Los precios recibidos por los servicios producidos
- Los precios pagados (por los materiales y servicios adquiridos en el proceso de producción)
- El empleo
- La actividad empresarial a corto plazo
Los participantes en la encuesta ofrecen estimaciones relativas: si las cifras han aumentado, disminuido o permanecen sin cambios. Los subíndices individuales se calculan a partir de estas respuestas. Asimismo, estos subíndices caracterizan la inflación, el empleo y otros indicadores clave de la actividad económica.
El índice está ajustado estacionalmente. A cada empresa encuestada se le asigna un peso individual. Las lecturas superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas inferiores a 50 indican un empeoramiento de las condiciones comerciales.
El Índice de Gerentes de Compras es uno de los índices populares monitoreados más de cerca por los analistas. Ofrece información operacional que abarca todo el sector servicios. Se interpreta como un indicador avanzado de la producción y la inflación. El aumento de este índice del sector servicios indica las condiciones favorables del mercado y puede verse como un factor positivo para el crecimiento de la libra esterlina.
