El Registro de Nuevos Automóviles a/a muestra los cambios en el número de vehículos de pasajeros recién registrados en Alemania, en el mes actual en comparación con el mismo mes del año anterior. El cuarto día hábil de cada mes, la Autoridad Federal de Transporte Motorizado KBA, que es miembro de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles ACEA, publica sus datos sobre el número de automóviles recientemente registrados durante el último mes. Hay datos por separado disponibles según el tipo de vehículo, el fabricante y la región.

Los datos para el cálculo del informe son recopilados por las autoridades reguladoras locales y las compañías de seguros. El informe solo incluye los automóviles nuevos matriculados por primera vez. Cualquier automóvil que ya haya sido registrado previamente en el país o en el extranjero queda excluido del informe. Por consiguiente, los datos del registro muestran las ventas de automóviles de manera directa.

El indicador de crecimiento muestra el aumento del consumo, así como una situación económica favorable en el país. No obstante, la venta y el registro de automóviles también pueden verse afectados por factores no económicos, como el endurecimiento de las normas ambientales. Por consiguiente, el efecto del indicador en las cotizaciones de las divisas es limitado. En general, los valores superiores a los esperados pueden tener un efecto positivo en las cotizaciones del euro.

