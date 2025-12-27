Calendario económico
Posiciones Netas Especulativas de MXN de la CFTC (CFTC MXN Non-Commercial Net Positions)
Las Posiciones Netas Especulativas de MXN de la CFTC es un informe semanal que refleja la diferencia entre el volumen de las posiciones futuras de peso mexicano largas y cortas abiertas por operadores no comerciales (especulativos). Los datos corresponden a las posiciones ocupadas principalmente por los participantes en los mercados de futuros de las bolsas de valores de Chicago y Nueva York. De esta forma, el indicador representa el volumen neto de posiciones largas del peso mexicano en los Estados Unidos.
