CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Posiciones Netas Especulativas de MXN de la CFTC (CFTC MXN Non-Commercial Net Positions)

País:
México
MXN, Peso mexicano
Fuente:
EE.UU. Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancías (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Sector:
Mercado
Baja N/D
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

Las Posiciones Netas Especulativas de MXN de la CFTC es un informe semanal que refleja la diferencia entre el volumen de las posiciones futuras de peso mexicano largas y cortas abiertas por operadores no comerciales (especulativos). Los datos corresponden a las posiciones ocupadas principalmente por los participantes en los mercados de futuros de las bolsas de valores de Chicago y Nueva York. De esta forma, el indicador representa el volumen neto de posiciones largas del peso mexicano en los Estados Unidos.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Posiciones Netas Especulativas de MXN de la CFTC (CFTC MXN Non-Commercial Net Positions)".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
16 dic 2025
N/D
9 dic 2025
N/D
2 dic 2025
N/D
25 nov 2025
N/D
18 nov 2025
N/D
10 nov 2025
N/D
4 nov 2025
N/D
28 oct 2025
N/D
21 oct 2025
N/D
14 oct 2025
N/D
7 oct 2025
N/D
30 sept 2025
N/D
83.4 K
23 sept 2025
83.4 K
78.0 K
16 sept 2025
78.0 K
73.7 K
9 sept 2025
73.7 K
73.0 K
2 sept 2025
73.0 K
69.0 K
26 ago 2025
69.0 K
64.5 K
19 ago 2025
64.5 K
61.2 K
12 ago 2025
61.2 K
68.1 K
5 ago 2025
68.1 K
56.7 K
29 jul 2025
56.7 K
56.1 K
22 jul 2025
56.1 K
50.1 K
15 jul 2025
50.1 K
55.1 K
8 jul 2025
55.1 K
54.5 K
1 jul 2025
54.5 K
51.3 K
24 jun 2025
51.3 K
58.0 K
17 jun 2025
58.0 K
62.7 K
10 jun 2025
62.7 K
64.4 K
3 jun 2025
64.4 K
61.4 K
27 may 2025
61.4 K
62.5 K
20 may 2025
62.5 K
65.7 K
13 may 2025
65.7 K
68.6 K
6 may 2025
68.6 K
59.5 K
29 abr 2025
59.5 K
41.2 K
22 abr 2025
41.2 K
33.3 K
15 abr 2025
33.3 K
39.1 K
8 abr 2025
39.1 K
51.1 K
1 abr 2025
51.1 K
59.0 K
25 mar 2025
59.0 K
56.0 K
18 mar 2025
56.0 K
30.1 K
11 mar 2025
30.1 K
19.5 K
4 mar 2025
19.5 K
28.7 K
25 feb 2025
28.7 K
14.7 K
18 feb 2025
14.7 K
15.9 K
11 feb 2025
15.9 K
12.3 K
4 feb 2025
12.3 K
5.2 K
28 ene 2025
5.2 K
-1.5 K
21 ene 2025
-1.5 K
6.0 K
14 ene 2025
6.0 K
12.4 K
7 ene 2025
12.4 K
18.8 K
12345678...19
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración