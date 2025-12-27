El Índice del Volumen de Exportación t/t muestra los cambios en el volumen de los bienes exportados y reexportados desde Nueva Zelanda en el trimestre reportado en comparación con el trimestre anterior. Los bienes participan en el cálculo del índice en función de su importancia financiera en el total de las exportaciones nacionales. El incremento del volumen de exportación indica el crecimiento de la actividad comercial del país y, por lo tanto, puede considerarse positivo para las cotizaciones del dólar neozelandés.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice del Volumen de Exportaciones de Nueva Zelanda a/a (New Zealand Export Volume Index q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).