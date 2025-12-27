El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Industria Manufacturera del ISM refleja las condiciones comerciales en el sector manufacturero de los EE.UU. en el mes especificado. El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) es una organización estadounidense de gestión de suministros sin ánimo de lucro. Cuenta con más de 40,000 miembros.

El índice se calcula con la ayuda de una encuesta realizada a los representantes de varios centenares de empresas de 18 industrias de los EE.UU. A diferencia del Markit, el ISM no solo valora las compañías privadas, sino también la lista del NAICS (Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte). Los encuestados describen los siguientes aspectos de su actividad económica:

Los nuevos pedidos recibidos de clientes

La intensidad de la producción (la velocidad y el nivel)

Las entregas de los proveedores (si la entrega es más rápida o más lenta)

Los inventarios de las compañías

Los inventarios de los clientes (una estimación aproximada de los inventarios de las existencias almacenadas por los clientes de la compañía)

Los precios, si la empresa está pagando por productos y servicios más o menos

Retrasos en los pedidos (incremento o disminución)

Nuevos pedidos de exportación, es decir, el número de pedidos recibidos para futuras exportaciones

Las importaciones, la cantidad de materiales importados

El empleo de la empresa

El cuestionario ofrece estimaciones relativas: si la situación es mejor, peor o no ha cambiado. Las respuestas se valoran teniendo en cuenta la importancia de las empresas encuestadas.

Los valores se ajustan estacionalmente. El PMI manufacturero resultante está compuesto por cinco índices difusos con diferentes pesos (Nuevos pedidos, Producción, Empleo, Suministros e Inventarios).

Las lecturas superiores a 50 indican una mejora en la situación de la industria. Un índice por debajo de 50 indica la contracción en las condiciones económicas de producción. Cuanto más lejos se desplace el valor a partir de la marca de 50, mayor será la tasa de cambio de la situación.

El PMI manufacturero es uno de los indicadores más importantes de la salud económica. Si bien el sector manufacturero no es un componente muy importante del PIB nacional, sí que constituye un indicador temprano de recesión o crecimiento próximos. Los gerentes de compras figuran entre los primeros en saber cuándo cambiarán las condiciones del mercado, ya que trabajan a corto plazo y pueden valorar las tendencias que auguran condiciones económicas cambiantes. El índice se publica antes que el PIB y los informes de la Oficina de Estadísticas Laborales, por lo tanto, es un indicador avanzado.

El crecimiento del PMI manufacturero generalmente se considera positivo para el dólar estadounidense.

Gráfico de los últimos valores: