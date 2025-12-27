CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Índice de Gerentes de Compras de la Industria Manufacturera en EE.UU. del ISM (ISM United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Instituto para la Gestión de Suministros (Institute for Supply Management)
Sector:
Negocios
Alta N/D 49.3
48.7
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Industria Manufacturera del ISM refleja las condiciones comerciales en el sector manufacturero de los EE.UU. en el mes especificado. El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) es una organización estadounidense de gestión de suministros sin ánimo de lucro. Cuenta con más de 40,000 miembros.

El índice se calcula con la ayuda de una encuesta realizada a los representantes de varios centenares de empresas de 18 industrias de los EE.UU. A diferencia del Markit, el ISM no solo valora las compañías privadas, sino también la lista del NAICS (Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte). Los encuestados describen los siguientes aspectos de su actividad económica:

  • Los nuevos pedidos recibidos de clientes
  • La intensidad de la producción (la velocidad y el nivel)
  • Las entregas de los proveedores (si la entrega es más rápida o más lenta)
  • Los inventarios de las compañías
  • Los inventarios de los clientes (una estimación aproximada de los inventarios de las existencias almacenadas por los clientes de la compañía)
  • Los precios, si la empresa está pagando por productos y servicios más o menos
  • Retrasos en los pedidos (incremento o disminución)
  • Nuevos pedidos de exportación, es decir, el número de pedidos recibidos para futuras exportaciones
  • Las importaciones, la cantidad de materiales importados
  • El empleo de la empresa

El cuestionario ofrece estimaciones relativas: si la situación es mejor, peor o no ha cambiado. Las respuestas se valoran teniendo en cuenta la importancia de las empresas encuestadas.

Los valores se ajustan estacionalmente. El PMI manufacturero resultante está compuesto por cinco índices difusos con diferentes pesos (Nuevos pedidos, Producción, Empleo, Suministros e Inventarios).

Las lecturas superiores a 50 indican una mejora en la situación de la industria. Un índice por debajo de 50 indica la contracción en las condiciones económicas de producción. Cuanto más lejos se desplace el valor a partir de la marca de 50, mayor será la tasa de cambio de la situación.

El PMI manufacturero es uno de los indicadores más importantes de la salud económica. Si bien el sector manufacturero no es un componente muy importante del PIB nacional, sí que constituye un indicador temprano de recesión o crecimiento próximos. Los gerentes de compras figuran entre los primeros en saber cuándo cambiarán las condiciones del mercado, ya que trabajan a corto plazo y pueden valorar las tendencias que auguran condiciones económicas cambiantes. El índice se publica antes que el PIB y los informes de la Oficina de Estadísticas Laborales, por lo tanto, es un indicador avanzado.

El crecimiento del PMI manufacturero generalmente se considera positivo para el dólar estadounidense.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras de la Industria Manufacturera en EE.UU. del ISM (ISM United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
N/D
49.3
48.7
oct 2025
48.7
50.0
49.1
sept 2025
49.1
48.7
ago 2025
48.7
46.8
48.0
jul 2025
48.0
48.9
49.0
jun 2025
49.0
47.3
48.5
may 2025
48.5
47.0
48.7
abr 2025
48.7
48.4
49.0
mar 2025
49.0
51.1
50.3
feb 2025
50.3
48.9
50.9
ene 2025
50.9
48.2
49.2
dic 2024
49.3
48.1
48.4
nov 2024
48.4
46.9
46.5
oct 2024
46.5
48.0
47.2
sept 2024
47.2
48.6
47.2
ago 2024
47.2
48.6
46.8
jul 2024
46.8
49.4
48.5
jun 2024
48.5
49.2
48.7
may 2024
48.7
49.2
49.2
abr 2024
49.2
48.5
50.3
mar 2024
50.3
47.7
47.8
feb 2024
47.8
48.0
49.1
ene 2024
49.1
47.4
47.1
dic 2023
47.4
46.6
46.7
nov 2023
46.7
47.8
46.7
oct 2023
46.7
48.3
49.0
sept 2023
49.0
47.0
47.6
ago 2023
47.6
46.2
46.4
jul 2023
46.4
46.4
46.0
jun 2023
46.0
47.0
46.9
may 2023
46.9
46.7
47.1
abr 2023
47.1
47.0
46.3
mar 2023
46.3
47.5
47.7
feb 2023
47.7
47.9
47.4
ene 2023
47.4
48.7
48.4
dic 2022
48.4
49.6
49.0
nov 2022
49.0
50.5
50.2
oct 2022
50.2
51.8
50.9
sept 2022
50.9
52.8
52.8
ago 2022
52.8
52.9
52.8
jul 2022
52.8
54.6
53.0
jun 2022
53.0
55.8
56.1
may 2022
56.1
56.3
55.4
abr 2022
55.4
57.9
57.1
mar 2022
57.1
58.2
58.6
feb 2022
58.6
58.2
57.6
ene 2022
57.6
60.0
58.8
dic 2021
58.7
61.0
61.1
nov 2021
61.1
61.0
60.8
oct 2021
60.8
60.6
61.1
12345
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración