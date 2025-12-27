El Cambio del empleo no agrícola de ADP muestra el cambio mensual en el empleo en los principales sectores de la economía de los EE.UU. El indicador no tiene en cuenta la agricultura. El cálculo incluye los datos recopilados de aproximadamente 406,000 empresas privadas que emplean a hasta 23 millones de personas (aproximadamente el 20% de todos los empleados del sector privado de EE.UU.).

A diferencia de la metodología adoptada por la Oficina de Estadísticas Laborales en el cálculo de las Nóminas no Agrícolas, ADP tiene en cuenta las nóminas de los empleados por separado en lugar de la cantidad total de nóminas del mes. Esto se debe al hecho de que un empleado puede mencionarse en varias nóminas (recibir bonificaciones y otros pagos), por lo que los datos del informe pueden ser inexactos.

Los valores estadísticos atípicos se excluyen de los datos de muestra.

El informe muestra la división en sectores e industrias: proporciona datos separados para el sector de producción de bienes (minería, construcción, manufactura) y el sector servicios (comercio, transporte, TI, finanzas, servicios profesionales y técnicos, servicios de gestión y proveedores, administrativos y servicios de apoyo, educación, cuidado de la salud, ocio, entretenimiento, etcétera). El informe también proporciona una instantánea de los cambios en las empresas de tamaño pequeño (hasta 50 empleados), mediano (50 a 499 empleados) y grande (más de 500 empleados).

El indicador caracteriza el estado del mercado laboral de los EE.UU. Se publica dos días antes del informe de la Oficina de Estadísticas Laborales, por lo que los economistas lo ven como un adelanto del informe oficial.

El crecimiento del empleo es un indicador avanzado del crecimiento del gasto del consumidor. La Fed tiene en cuenta el estado del mercado laboral en su decisión sobre la tasa de interés. Por ello, el crecimiento de los indicadores puede verse como positivo para el dólar estadounidense.

Gráfico de los últimos valores: