CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Cambio del empleo no agrícola en EE.UU. de ADP (ADP United States Nonfarm Employment Change)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
ADP
Sector:
Laboral
Alta -31 K 9 K
42 K
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
3 K
-31 K
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Cambio del empleo no agrícola de ADP muestra el cambio mensual en el empleo en los principales sectores de la economía de los EE.UU. El indicador no tiene en cuenta la agricultura. El cálculo incluye los datos recopilados de aproximadamente 406,000 empresas privadas que emplean a hasta 23 millones de personas (aproximadamente el 20% de todos los empleados del sector privado de EE.UU.).

A diferencia de la metodología adoptada por la Oficina de Estadísticas Laborales en el cálculo de las Nóminas no Agrícolas, ADP tiene en cuenta las nóminas de los empleados por separado en lugar de la cantidad total de nóminas del mes. Esto se debe al hecho de que un empleado puede mencionarse en varias nóminas (recibir bonificaciones y otros pagos), por lo que los datos del informe pueden ser inexactos.

Los valores estadísticos atípicos se excluyen de los datos de muestra.

El informe muestra la división en sectores e industrias: proporciona datos separados para el sector de producción de bienes (minería, construcción, manufactura) y el sector servicios (comercio, transporte, TI, finanzas, servicios profesionales y técnicos, servicios de gestión y proveedores, administrativos y servicios de apoyo, educación, cuidado de la salud, ocio, entretenimiento, etcétera). El informe también proporciona una instantánea de los cambios en las empresas de tamaño pequeño (hasta 50 empleados), mediano (50 a 499 empleados) y grande (más de 500 empleados).

El indicador caracteriza el estado del mercado laboral de los EE.UU. Se publica dos días antes del informe de la Oficina de Estadísticas Laborales, por lo que los economistas lo ven como un adelanto del informe oficial.

El crecimiento del empleo es un indicador avanzado del crecimiento del gasto del consumidor. La Fed tiene en cuenta el estado del mercado laboral en su decisión sobre la tasa de interés. Por ello, el crecimiento de los indicadores puede verse como positivo para el dólar estadounidense.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cambio del empleo no agrícola en EE.UU. de ADP (ADP United States Nonfarm Employment Change)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
-31 K
9 K
42 K
oct 2025
42 K
-137 K
-32 K
sept 2025
-32 K
-19 K
54 K
ago 2025
54 K
136 K
104 K
jul 2025
104 K
57 K
-33 K
jun 2025
-33 K
121 K
37 K
may 2025
37 K
80 K
62 K
abr 2025
62 K
246 K
155 K
mar 2025
155 K
4 K
77 K
feb 2025
77 K
124 K
183 K
ene 2025
183 K
121 K
122 K
dic 2024
122 K
120 K
146 K
nov 2024
146 K
205 K
233 K
oct 2024
233 K
121 K
143 K
sept 2024
143 K
116 K
99 K
ago 2024
99 K
121 K
122 K
jul 2024
122 K
77 K
150 K
jun 2024
150 K
148 K
152 K
may 2024
152 K
99 K
192 K
abr 2024
192 K
193 K
184 K
mar 2024
184 K
213 K
140 K
feb 2024
140 K
84 K
107 K
ene 2024
107 K
137 K
164 K
dic 2023
164 K
-12 K
103 K
nov 2023
103 K
-13 K
113 K
oct 2023
113 K
-9 K
89 K
sept 2023
89 K
2 K
177 K
ago 2023
177 K
13 K
324 K
jul 2023
324 K
16 K
497 K
jun 2023
497 K
4 K
278 K
may 2023
278 K
-22 K
296 K
abr 2023
296 K
-46 K
145 K
mar 2023
145 K
10 K
242 K
feb 2023
242 K
10 K
106 K
ene 2023
106 K
86 K
235 K
dic 2022
235 K
134 K
127 K
nov 2022
127 K
101 K
239 K
oct 2022
239 K
-163 K
208 K
sept 2022
208 K
-163 K
132 K
ago 2022
132 K
-263 K
128 K
may 2022
128 K
-225 K
202 K
abr 2022
247 K
-31 K
479 K
mar 2022
455 K
238 K
486 K
feb 2022
475 K
471 K
509 K
ene 2022
-301 K
503 K
776 K
dic 2021
807 K
161 K
505 K
nov 2021
534 K
-366 K
570 K
oct 2021
571 K
-663 K
523 K
sept 2021
568 K
74 K
340 K
ago 2021
374 K
406 K
326 K
12345
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración