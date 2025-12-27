El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Sudáfrica de Markit es un indicador de las condiciones comerciales calculadas por IHS Markit usando como base varias encuestas mensuales realizadas a los gerentes de compras de unas 400 compañías del sector.

Los gerentes de compras a veces pueden rastrear los cambios en las condiciones del mercado antes que otros empleados de la compañía, ya que las compras preceden a la actividad de producción de una compañía, por lo que los primeros en notar los cambios son los encargados de las compras. Los gerentes de compras están entre los primeros en percibir tales cambios. La muestra para la encuesta se selecciona de forma que abarque el mayor número posible de grandes empresas de todos los sectores, incluyendo agricultura, minería, manufactura, construcción, servicios, comercio mayorista y minorista.

Los gerentes de compras completan un cuestionario, en el que valoran los parámetros básicos de su trabajo: los precios de entrada y salida, el empleo, la producción, los nuevos pedidos, etc. Los participantes de la encuesta ofrecen estimaciones relativas, es decir, si los datos han crecido, disminuido o siguen siendo los mismos. Los subíndices individuales se calculan según estas respuestas. Estos subíndices caracterizan la inflación, el empleo y otros indicadores clave de la actividad económica. Las respuestas se recopilan en la segunda mitad de cada mes.

El índice final se calcula añadiendo la mitad del porcentaje de respuestas "sin cambios" al porcentaje de respuestas que valoran el nivel actual como "superior". Las lecturas superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas inferiores a 50 indican un empeoramiento de las condiciones comerciales.

El Índice de Gerentes de Compras es uno de los índices populares monitoreados más de cerca por los analistas. Ofrece información operativa que cubre la actividad empresarial en todo el sector privado de Sudáfrica. Se interpreta como un indicador avanzado de la producción y la inflación. El crecimiento del PMI indica condiciones de mercado favorables y puede verse como positivo para el rand sudafricano.

Gráfico de los últimos valores: