El Índice de Nuevos pedidos en la Industria no Manufacturera de ISM es uno de los indicadores difusos utilizados por parte del Instituto de Gestión de Suministros a la hora de calcular el PMI no manufacturero. Representa el cambio en los pedidos de las empresas del sector servicios.

El cálculo del índice se basa en los datos recopilados con la ayuda de una encuesta mensual realizada a los gerentes de suministros de 17 compañías estadounidenses del sector servicios. Los encuestados valoran si el número de pedidos en sus empresas en el último mes ha aumentado, ha disminuido o no ha cambiado. La información recopilada se procesa y compila en un índice difuso. El peso del índice en el cálculo del PMI total constituye un 25%.

Por lo general, el Índice de Nuevos Pedidos no Manufactureros está estrechamente relacionado con los datos publicados por la Oficina del Censo. Un mayor número de nuevos pedidos en el sector servicios indica un crecimiento en la demanda de los consumidores y permite pronosticar un aumento a corto plazo en la actividad empresarial.

En cualquier caso, el índice no afecta directamente a las cotizaciones del dólar y normalmente se interpreta como parte del PMI.

Gráfico de los últimos valores: