Nuevos pedidos en la industria no manufacturera en EE.UU. de ISM (ISM United States Non-Manufacturing New Orders)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Instituto para la Gestión de Suministros (Institute for Supply Management)
Sector:
Negocios
Baja N/D 53.4
56.2
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Nuevos pedidos en la Industria no Manufacturera de ISM es uno de los indicadores difusos utilizados por parte del Instituto de Gestión de Suministros a la hora de calcular el PMI no manufacturero. Representa el cambio en los pedidos de las empresas del sector servicios.

El cálculo del índice se basa en los datos recopilados con la ayuda de una encuesta mensual realizada a los gerentes de suministros de 17 compañías estadounidenses del sector servicios. Los encuestados valoran si el número de pedidos en sus empresas en el último mes ha aumentado, ha disminuido o no ha cambiado. La información recopilada se procesa y compila en un índice difuso. El peso del índice en el cálculo del PMI total constituye un 25%.

Por lo general, el Índice de Nuevos Pedidos no Manufactureros está estrechamente relacionado con los datos publicados por la Oficina del Censo. Un mayor número de nuevos pedidos en el sector servicios indica un crecimiento en la demanda de los consumidores y permite pronosticar un aumento a corto plazo en la actividad empresarial.

En cualquier caso, el índice no afecta directamente a las cotizaciones del dólar y normalmente se interpreta como parte del PMI.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Nuevos pedidos en la industria no manufacturera en EE.UU. de ISM (ISM United States Non-Manufacturing New Orders)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
N/D
53.4
56.2
oct 2025
56.2
50.4
sept 2025
50.4
56.0
ago 2025
56.0
51.1
50.3
jul 2025
50.3
51.5
51.3
jun 2025
51.3
49.4
46.4
may 2025
46.4
52.5
52.3
abr 2025
52.3
51.3
50.4
mar 2025
50.4
52.8
52.2
feb 2025
52.2
53.0
51.3
ene 2025
51.3
51.7
54.4
dic 2024
54.2
54.2
53.7
nov 2024
53.7
54.4
57.4
oct 2024
57.4
53.7
59.4
sept 2024
59.4
51.9
53.0
ago 2024
53.0
53.3
52.4
jul 2024
52.4
50.6
47.3
jun 2024
47.3
54.0
54.1
may 2024
54.1
54.3
52.2
abr 2024
52.2
54.5
54.4
mar 2024
54.4
54.7
56.1
feb 2024
56.1
54.8
55.0
ene 2024
55.0
54.9
52.8
dic 2023
52.8
54.5
55.5
nov 2023
55.5
54.4
55.5
oct 2023
55.5
54.7
51.8
sept 2023
51.8
55.3
57.5
ago 2023
57.5
54.5
55.0
jul 2023
55.0
55.6
55.5
jun 2023
55.5
55.9
52.9
may 2023
52.9
56.5
56.1
abr 2023
56.1
57.0
52.2
mar 2023
52.2
57.6
62.6
feb 2023
62.6
57.5
60.4
ene 2023
60.4
57.6
45.2
dic 2022
45.2
58.5
56.0
nov 2022
56.0
58.5
56.5
oct 2022
56.5
58.8
60.6
sept 2022
60.6
58.9
61.8
ago 2022
61.8
59.5
59.9
jul 2022
59.9
60.5
55.6
jun 2022
55.6
62.1
57.6
may 2022
57.6
63.4
54.6
abr 2022
54.6
64.3
60.1
mar 2022
60.1
64.9
56.1
feb 2022
56.1
65.4
61.7
ene 2022
61.7
65.3
62.1
dic 2021
61.5
65.0
69.7
nov 2021
69.7
64.0
69.7
oct 2021
69.7
63.2
63.5
123
