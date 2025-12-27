Las Ventas Minoristas de Suiza a/a muestran el cambio en el valor de los productos minoristas vendidos en Suiza para el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior.

El indicador se calcula con la ayuda de una encuesta realizada a 4,000 tiendas minoristas suizas de diferentes tipos y categorías de precios. La muestra incluye minoristas grandes, medianos y pequeños. El indicador se ajusta estacionalmente para evitar la influencia de factores insignificantes y mostrar solo el cambio real en el volumen del comercio minorista.

Los valores de los precios reales para el cálculo del indicador se obtienen utilizando el índice de precios al consumidor: para el cálculo de las ventas minoristas se usan las mismas series de datos.

Los analistas usan ampliamente el indicador para valorar las condiciones económicas de la nación.

Las autoridades estadísticas usan los datos para calcular el PIB.

El Banco Nacional de Suiza usa los datos de los indicadores a la hora de valorar la estructura de las compras del consumidor dentro del análisis general de la actividad económica del país.

Los inversores usan las Ventas Minoristas para medir la actividad del consumidor.

La publicación del informe de ventas minoristas puede influir en las cotizaciones del franco suizo. Un descenso en el crecimiento de las ventas minoristas muestra que los consumidores han reducido su nivel de gasto. Esto puede conllevar una disminución de la actividad económica y tener un efecto negativo en el franco suizo.

Gráfico de los últimos valores: