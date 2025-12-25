CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Calendario económico e indicadores de Singapur

Panorámica

Indicador Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto t/t 2.4% 3 T 2025 1.3% Trimestral
Tasa de Desempleo 2.0% 3 T 2025 2.0% Trimestral
IPC a/a 1.2% nov 2025 1.2% Mensual
Balance Comercial S$​7.669 B nov 2025 S$​7.168 B Mensual

Calendario económico

Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, SGD, Día de Navidad
2025.12.30 16:00, SGD, Préstamos Bancarios, Pronóstico: S$​870.232 B, Anterior: S$​866.120 B
2026.01.02 00:00, SGD, Producto Interior Bruto t/t, Pronóstico: 1.1%, Anterior: 2.4%
2026.01.02 00:00, SGD, Producto Interior Bruto a/a, Pronóstico: 6.2%, Anterior: 4.2%
2026.01.02 00:30, SGD, Índice del Mercado Inmobiliario del URA t/t, Pronóstico: 1.0%, Anterior: 0.9%
2026.01.02 13:00, SGD, Índice de Gerentes de Compras (PMI) de SIPPM, Pronóstico: 50.3, Anterior: 50.2

Indicadores económicos

PIB Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto a/a 4.2% 3 T 2025 2.9% Trimestral
Producto Interior Bruto t/t 2.4% 3 T 2025 1.3% Trimestral
Laboral Último Referencia Anterior Frecuencia
Tasa de Desempleo 2.0% 3 T 2025 2.0% Trimestral
Precios Último Referencia Anterior Frecuencia
IPC a/a 1.2% nov 2025 1.2% Mensual
Dinero Último Referencia Anterior Frecuencia
Préstamos Bancarios S$​866.120 B oct 2025 S$​863.761 B Mensual
Reservas de Divisa Extranjera $​400.020 B nov 2025 $​392.198 B Mensual
Comercio Último Referencia Anterior Frecuencia
Balance Comercial S$​7.669 B nov 2025 S$​7.168 B Mensual
Exportaciones Domésticas no Petroleras a/a 11.6% nov 2025 21.7% Mensual
Exportaciones Domésticas no Petroleras m/m 6.6% nov 2025 8.8% Mensual
Negocios Último Referencia Anterior Frecuencia
Expectativas Empresariales en la Manufactura 5.0 2 T 2025 -6.0 Trimestral
PMI de S&P Global 55.4 nov 2025 57.4 Mensual
Producción Industrial m/m 26.3% sept 2025 -11.0% Mensual
Producción industrial a/a 16.1% sept 2025 -9.0% Mensual
Índice de Gerentes de Compras (PMI) de SIPPM 50.2 nov 2025 50.1 Mensual
Consumidor Último Referencia Anterior Frecuencia
Ventas Minoristas m/m 1.0% may 2025 0.0% Mensual
Ventas minoristas a/a 1.4% may 2025 0.2% Mensual
Vivienda Último Referencia Anterior Frecuencia
Índice del Mercado Inmobiliario del URA t/t 0.9% 3 T 2025 1.2% Trimestral