Calendario económico
Calendario económico e indicadores de Singapur
Panorámica
|Indicador
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto t/t
|2.4%
|3 T 2025
|1.3%
|Trimestral
|Tasa de Desempleo
|2.0%
|3 T 2025
|2.0%
|Trimestral
|IPC a/a
|1.2%
|nov 2025
|1.2%
|Mensual
|Balance Comercial
|S$7.669 B
|nov 2025
|S$7.168 B
|Mensual
Calendario económico
Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, SGD, Día de Navidad
2025.12.30 16:00, SGD, Préstamos Bancarios, Pronóstico: S$870.232 B, Anterior: S$866.120 B
2026.01.02 00:00, SGD, Producto Interior Bruto t/t, Pronóstico: 1.1%, Anterior: 2.4%
2026.01.02 00:00, SGD, Producto Interior Bruto a/a, Pronóstico: 6.2%, Anterior: 4.2%
2026.01.02 00:30, SGD, Índice del Mercado Inmobiliario del URA t/t, Pronóstico: 1.0%, Anterior: 0.9%
2026.01.02 13:00, SGD, Índice de Gerentes de Compras (PMI) de SIPPM, Pronóstico: 50.3, Anterior: 50.2
Indicadores económicos
|PIB
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto a/a
|4.2%
|3 T 2025
|2.9%
|Trimestral
|Producto Interior Bruto t/t
|2.4%
|3 T 2025
|1.3%
|Trimestral
|Laboral
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Tasa de Desempleo
|2.0%
|3 T 2025
|2.0%
|Trimestral
|Precios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|IPC a/a
|1.2%
|nov 2025
|1.2%
|Mensual
|Dinero
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Préstamos Bancarios
|S$866.120 B
|oct 2025
|S$863.761 B
|Mensual
|Reservas de Divisa Extranjera
|$400.020 B
|nov 2025
|$392.198 B
|Mensual
|Comercio
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Balance Comercial
|S$7.669 B
|nov 2025
|S$7.168 B
|Mensual
|Exportaciones Domésticas no Petroleras a/a
|11.6%
|nov 2025
|21.7%
|Mensual
|Exportaciones Domésticas no Petroleras m/m
|6.6%
|nov 2025
|8.8%
|Mensual
|Negocios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Expectativas Empresariales en la Manufactura
|5.0
|2 T 2025
|-6.0
|Trimestral
|PMI de S&P Global
|55.4
|nov 2025
|57.4
|Mensual
|Producción Industrial m/m
|26.3%
|sept 2025
|-11.0%
|Mensual
|Producción industrial a/a
|16.1%
|sept 2025
|-9.0%
|Mensual
|Índice de Gerentes de Compras (PMI) de SIPPM
|50.2
|nov 2025
|50.1
|Mensual
|Consumidor
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Ventas Minoristas m/m
|1.0%
|may 2025
|0.0%
|Mensual
|Ventas minoristas a/a
|1.4%
|may 2025
|0.2%
|Mensual
|Vivienda
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Índice del Mercado Inmobiliario del URA t/t
|0.9%
|3 T 2025
|1.2%
|Trimestral