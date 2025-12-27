Calendario económico
Cuenta Corriente de Noruega (Norway Current Account)
|Baja
|Kr174.541 B
|Kr258.383 B
|
Kr179.255 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|Kr199.045 B
|
Kr174.541 B
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Cuenta Corriente refleja el saldo de las transacciones entre los residentes de Noruega y el resto del mundo. Es la suma de la balanza comercial neta (la diferencia entre los bienes y servicios exportados e importados), el ingreso neto de los factores de los residentes de Noruega (tales como intereses, dividendos, etc.) y los pagos de transferencia neta (por ejemplo, donaciones extranjeras) a residentes de Noruega.
En otras palabras, la cuenta corriente incluye las operaciones entre residentes y no residentes de Noruega en relación con los bienes, servicios, ingresos primarios (inversión) y secundarios (transacciones).
El valor incluye tres componentes principales: bienes y servicios, ingresos (salarios y ganancias derivadas de las inversiones) y transferencias corrientes. El saldo de los bienes y servicios se calcula usando como base las exportaciones e importaciones. El saldo de los ingresos incluye los salarios y ganancias derivados de las inversiones extranjeras (menos los pagos realizados a los inversores no residentes). Las transferencias corrientes constituyen la transferencia de dinero entre residentes y no residentes; estas transferencias no están relacionadas con los componentes antes mencionados y pueden incluir donaciones, ayudas, transferencias de dinero privadas, pagos de pensiones, pensiones alimenticias, etc.
Un saldo positivo en la cuenta corriente indica que el país es un prestamista neto para el resto del mundo. Un valor negativo indica que la nación es un prestatario neto.
La influencia del indicador en la corona noruega puede variar según las condiciones económicas actuales. En la mayoría de los casos, el aumento de la cuenta corriente se considera positivo para la corona noruega.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cuenta Corriente de Noruega (Norway Current Account)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress