La Cuenta Corriente refleja el saldo de las transacciones entre los residentes de Noruega y el resto del mundo. Es la suma de la balanza comercial neta (la diferencia entre los bienes y servicios exportados e importados), el ingreso neto de los factores de los residentes de Noruega (tales como intereses, dividendos, etc.) y los pagos de transferencia neta (por ejemplo, donaciones extranjeras) a residentes de Noruega.

En otras palabras, la cuenta corriente incluye las operaciones entre residentes y no residentes de Noruega en relación con los bienes, servicios, ingresos primarios (inversión) y secundarios (transacciones).

El valor incluye tres componentes principales: bienes y servicios, ingresos (salarios y ganancias derivadas de las inversiones) y transferencias corrientes. El saldo de los bienes y servicios se calcula usando como base las exportaciones e importaciones. El saldo de los ingresos incluye los salarios y ganancias derivados de las inversiones extranjeras (menos los pagos realizados a los inversores no residentes). Las transferencias corrientes constituyen la transferencia de dinero entre residentes y no residentes; estas transferencias no están relacionadas con los componentes antes mencionados y pueden incluir donaciones, ayudas, transferencias de dinero privadas, pagos de pensiones, pensiones alimenticias, etc.

Un saldo positivo en la cuenta corriente indica que el país es un prestamista neto para el resto del mundo. Un valor negativo indica que la nación es un prestatario neto.

La influencia del indicador en la corona noruega puede variar según las condiciones económicas actuales. En la mayoría de los casos, el aumento de la cuenta corriente se considera positivo para la corona noruega.

