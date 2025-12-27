CalendarioSecciones

Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Construcción en Reino Unido de S&P Global/CIPS (S&P Global/CIPS United Kingdom Construction Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fuente:
S&P Global/CIPS
Sector:
Negocios
Media 39.4 41.2
44.1
44.1
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
38.6
39.4
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
El Índice de Gerentes de Compras de Construcción en Reino Unido de Markit/CIPS es publicado por Markit junto con el Chartered Institute of Procurement & Supply. El indicador muestra el nivel de actividad de los gerentes de compras del sector de la construcción.

Con frecuencia, los gerentes de compras pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que los demás empleados de la empresa, porque las compras preceden a las actividades de producción de la empresa. Los gerentes de compras están entre los primeros en percibir tales cambios. La muestra para la encuesta se elige de forma que abarque el mayor número posible de grandes empresas en todo el país.

El cálculo del índice se basa en los datos reunidos a partir de las respuestas mensuales a los cuestionarios enviados a los ejecutivos de compras en más de 170 empresas de construcción del Reino Unido con una gran contribución al PIB. Los gerentes deben describir las condiciones comerciales y económicas actuales en el sector de la construcción nacional. El cuestionario abarca las siguientes variables económicas:

  • La actividad empresarial general
  • La actividad en la construcción de viviendas
  • La actividad de la construcción comercial
  • La actividad de la ingeniería civil
  • Los nuevos pedidos
  • El empleo
  • El número de compras
  • Los tiempos de entrega de los proveedores
  • Los precios de los insumos
  • El trabajo con subcontratistas (actividad, disponibilidad, tarifas, calidad)
  • La producción futura a corto plazo

Los participantes en la encuesta ofrecen estimaciones relativas: si las cifras han aumentado, disminuido o permanecen sin cambios. El índice está ajustado estacionalmente. A cada empresa encuestada se le asigna un peso individual. Las lecturas superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas inferiores a 50 indican un empeoramiento de las condiciones comerciales.

El Índice de Gerentes de Compras es uno de los índices populares monitoreados más de cerca por los analistas. Ofrece información operacional que abarca todo el sector de la construcción. Se interpreta como un indicador avanzado de la actividad del sector de la construcción y la inflación. El aumento de este índice de la construcción indica las condiciones favorables del mercado y puede verse como un factor positivo para el crecimiento de la libra esterlina.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Construcción en Reino Unido de S&P Global/CIPS (S&P Global/CIPS United Kingdom Construction Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
39.4
41.2
44.1
oct 2025
44.1
48.1
46.2
sept 2025
46.2
43.7
45.5
ago 2025
45.5
45.5
44.3
jul 2025
44.3
49.2
48.8
jun 2025
48.8
48.3
47.9
may 2025
47.9
46.1
46.6
abr 2025
46.6
43.4
46.4
mar 2025
46.4
42.3
44.6
feb 2025
44.6
48.2
48.1
ene 2025
48.1
53.0
53.3
dic 2024
53.3
53.1
55.2
nov 2024
55.2
53.6
54.3
oct 2024
54.3
56.4
57.2
sept 2024
57.2
55.7
53.6
ago 2024
53.6
52.6
55.3
jul 2024
55.3
51.0
52.2
jun 2024
52.2
54.1
54.7
may 2024
54.7
52.8
53.0
abr 2024
53.0
50.8
50.2
mar 2024
50.2
48.7
49.7
feb 2024
49.7
48.1
48.8
ene 2024
48.8
48.2
46.8
dic 2023
46.8
45.5
45.5
nov 2023
45.5
45.2
45.6
oct 2023
45.6
47.8
45.0
sept 2023
45.0
51.2
50.8
ago 2023
50.8
50.3
51.7
jul 2023
51.7
50.2
48.9
jun 2023
48.9
51.3
51.6
may 2023
51.6
50.9
51.1
abr 2023
51.1
52.6
50.7
mar 2023
50.7
51.5
54.6
feb 2023
54.6
48.5
48.4
ene 2023
48.4
49.5
48.8
dic 2022
48.8
51.7
50.4
nov 2022
50.4
52.7
53.2
oct 2022
53.2
52.1
52.3
sept 2022
52.3
52.1
49.2
ago 2022
49.2
50.7
48.9
jul 2022
48.9
54.5
52.6
jun 2022
52.6
57.3
56.4
may 2022
56.4
58.7
58.2
abr 2022
58.2
59.1
59.1
mar 2022
59.1
56.0
59.1
feb 2022
59.1
55.3
56.3
ene 2022
56.3
57.8
54.3
dic 2021
54.3
58.7
55.5
nov 2021
55.5
59.2
54.6
oct 2021
54.6
59.4
52.6
